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En Madrid

Un centenar de personas protestan frente al CGPJ contra el "golpe judicial" al Gobierno

Los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta movilización ciudadana se convoca bajo el lema &quot;Es hora de salir a decirles 'BASTA YA', al poder judicial y al PP, por tenerlo politizado&quot; para manifestar el rechazo de los asistentes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, denunciando lo que consideran una instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Jesús Hellín / Europa Press 29/06/2026. JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press;Concentración frente al CGPJ contra el juez Peinado y la politización de la justicia;

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta movilización ciudadana se convoca bajo el lema "Es hora de salir a decirles 'BASTA YA', al poder judicial y al PP, por tenerlo politizado" para manifestar el rechazo de los asistentes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, denunciando lo que consideran una instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Jesús Hellín / Europa Press 29/06/2026. JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press;Concentración frente al CGPJ contra el juez Peinado y la politización de la justicia; / "Jesús Hellín " / Europa Press

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EFE

Madrid
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Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este lunes frente a las puertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de una justicia independiente y en contra de lo que consideran un "golpe judicial" contra el Gobierno promovido en las diferentes causas judiciales que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y al PSOE.

Con el lema 'La justicia no puede ser ciega ni partidista, ha de ser justa e independiente', en torno a un centenar de personas se han reunido frente a la sede del CGPJ, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, convocadas por la Asociación en Defensa de lo Público y Pensiones (Adeppu).

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Durante la protesta, celebrada a las 20.00 horas, los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".

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