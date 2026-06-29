Catalunya refuerza su papel en la gobernanza de la zona euromediterránea

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, han firmado un memorándum que supone que, por primera vez, Catalunya acuerda un marco estable de cooperación con esta organización intergubernamental que tiene su sede en el Palau de Pedralbes de Barcelona y que se encarga de estrechar vínculos y trazar sinergias y colaboración entre los 43 países que la integran. Con esta entente, se fortalece el peso de Catalunya en la gobernanza de la región euromediterránea, sino también su capacidad para aportar en ámbitos como la investigación, la economía verde, la promoción del catalán y la cooperación para el desarrollo.

Illa y Kamel materializan así una intención que ya hicieron pública en noviembre pasado. Ese marco de cooperación, a cargo de la conselleria de Unió Europea i Acció Exterior y el secretariado de la UpM, tendrá como objetivo impulsar iniciativas conjuntas en ámbitos de interés compartido, ampliar la influencia catalana en la gobernanza de la organización y contribuir a un Mediterráneo "más cohesionado, sostenible, inclusivo y en paz" mediante la colaboración multinivel.

Ámbitos prioritarios de colaboración

En la agenda exterior del president de la Generalitat es una prioridad reforzar el peso de las regiones en una Europa que reivindica que debe robustecerse como proyecto político. Justo en este ciclo europeo se ha creado una comisaría específica para el Mediterráneo en la Comisión Europea y se ha definido un nuevo Pacto para el Mediterráneo, motivo por el que ambas partes han decidido también estrechar lazos en este contexto de reconocimiento.

En el memorándum identifican los siguientes ámbitos prioritarios de colaboración: la investigación e innovación, la educación superior y la movilidad académica, la juventud, la igualdad de género, la cultura, el desarrollo económico, la transición energética, la gestión del agua, el medio ambiente, la cooperación al desarrollo, la protección civil y la promoción de inversiones en proyectos regionales de interés compartido.

Una hoja de ruta compartida

El acuerdo va más allá de fijar áreas estratégicas y de la declaración de intenciones y fija una hoja de ruta con compromisos para estrechar la colaboración entre ambas instituciones. Contempla, por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas conjuntas, la coordinación en la participación en los principales foros y eventos euromediterráneos, el intercambio temporal de personal para reforzar la transferencia de conocimiento y el impulso de proyectos innovadores con proyección mediterránea.

La Generalitat también pondrá a disposición del secretariado de la UpM mecanismos y recursos para fomentar el aprendizaje del catalán entre su personal, además de prever acciones de cooperación al desarrollo, actividades para acercar la labor de la UpM a la ciudadanía y la creación de una Comisión de Coordinación Institucional encargada de hacer seguimiento del acuerdo.

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Además, la Generalitat garantiza la continuidad de la sede del Secretariado de la UpM en el Palau de Pedralbes -donde la organización lleva 18 años- durante las obras de rehabilitación y se compromete a dotarlo, una vez finalizadas, de nuevos espacios de uso exclusivo adaptados a sus necesidades futuras.