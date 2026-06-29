Campuzano y Álvaro lanzan su plataforma para "ayudar" a ERC a ser un proyecto "central y competitivo"

Catalunya tiene desde este lunes un nuevo actor político: Esquerra Democràtica (ED). Es una asociación impulsada por los diputados de ERC Carles Campuzano y Francesc-Marc Álvaro que no quiere ser un partido político, sino una plataforma que ayude a la formación que lidera Oriol Junqueras a ampliar su base de apoyos. Lo que busca Esquerra Democràtica es impulsar debates y propuestas atractivas para atraer a nuevos votantes para que el día en que haya elecciones opten por otra Esquerra, en concreto, por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La presentación en sociedad de Esquerra Democràtica se ha celebrado en la Casa Elizalde de Barcelona. Álvaro ha sido el encargado de presentar una plataforma que busca "ayudar a ERC" a construir un proyecto político "central y competitivo" que abrace "muchas sensibilidades". Un proyecto que sume a ERC perfiles nuevos buscando en el centro y el centroizquierda. El manifiesto fundacional de la asociación defiende un "liberalismo social europeo, moderno y comprometido con la igualdad real".

Una parte de esta operación política hay que entenderla como una opa a un electorado que en su día votaba a CiU y que está descontento con el rumbo actual de Junts. Campuzano proviene de CDC -fue diputado convergente más de 20 años- y Álvaro, antes de entrar en política, era un periodista influyente en círculos soberanistas. De lo que se trata es de poner este capital al servicio de ensanchar los apoyos a ERC. Otra de las impulsoras del proyecto es Mireia Canals, exdiputada de CiU en el Parlament en dos legislaturas.

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro en la presentación de Esquerra Democràtica. / JORDI OTIX

En su discurso inaugural, Álvaro ha proyectado Esquerra Democràtica como una plataforma que ayude a devolver la "confianza en la política". Esto pasa, entre otras cosas, por defender "la verdad" ante los envites la extrema derecha. Y para demostrar que Esquerra Democrática no evitará debates incómodos, ha asegurado que no tienen inconveniente en admitir que el 'procés' fue un fracaso y que ha llegado el momento de promover una "reconstrucción nacional". "Queremos una reconstrucción nacional. Somos conscientes que el país se nos ha descosido por el fracaso del 'procés' y lo decimos claramente", ha dicho.

Sumar a nuevos perfiles sin carné

Campuzano ha sido el responsable de cerrar la presentación. Su idea es que la nueva asociación acoja a personas que "tienen ganas de participar en política" pero sin las "servitudes" que supone militar en un partido. Esquerra Democràtica, pues, tiene que ser vista como una "fórmula más abierta y dinámica" de hacer política sin necesidad de tener un carné de partido. Esto debería seducir a perfiles de la sociedad civil para sumarse al proyecto.

El diputado de ERC y exconseller Carles Campuzano en la presentación de Esquerra Democràtica. / JORDI OTIX

El diputado del Parlament también ha fijado el rumbo de la plataforma. De lo que se trata es de reforzar a ERC con una propuesta progresista, soberanista y "no sucursalista", es decir, no dependiente de Madrid. En definitiva, un proyecto político que dispute el liderazgo del centroizquierda al PSC. "Una izquierda ni estética, ni profética, con ganas de gobernar y que ponga la cuestión social en el centro", ha resumido.

Que el proyecto cuenta con el pleno apoyo de la dirección de ERC lo demuestra que en la primera fila estaban la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López. También han acudido el líder de ERC en Barcelona, Ricard Farín, y el dirigente Eduard Suárez. Más allá del partido de Junqueras, en el público ha destacado la presencia de la abogada Magda Oranich, del exdiputado y exsenador de CiU Jordi Xuclà y el diputado del PSC Units Guillem Mateo.

Vivienda, precariedad y pobreza

Prueba de que quieren ser un foro de debate, lo primero que ha hecho ED ha sido organizar una mesa redonda con el doctor en Ciencias Políticas Eduard Vallory; la abogada y concejal de Tot per Terrassa Maise Balcells; la ingeniera Marta Curto-Grau y el director teatral Ferran Madico. Ellos han planteado algunos de los retos más inmediatos de Catalunya, como "el problema del acceso a la vivienda", la "precariedad laboral" y la "pobreza infantil". Su compromiso es aportar soluciones que se puedan llevar a cabo.

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Para confirmar la sintonía entre ERC y Esquerra Democràtica, la idea es que las dos organizaciones firmen un acuerdo de colaboración formal en otoño. Este pacto daría a ED la posibilidad de participar en órganos de ERC como el propio consejo nacional, el consejo asesor y la ejecutiva.