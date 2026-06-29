Barbón propone una reforma constitucional que limitaría los mandatos

Adrián Barbón, presidente del Principado, valoró la actualidad política este lunes y verbalizó una de las propuestas de "calado" que planteó el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE. "Defiendo una modificación de la Constitución para que los ciudadanos elijan directamente, mediante un sistema de doble vuelta, al presidente o presidenta del Gobierno de España, a los presidentes autonómicos y a los alcaldes", destacó.

La propuesta de implantar un sistema de elección a doble vuelta es una idea que Barbón lleva tiempo defendiendo y que, en todo caso, requeriría una mayoría reforzada en el Congreso para prosperar. "Creo que, en un momento de desconfianza hacia la política, reforzar la elección directa contribuiría a recuperar credibilidad", sostuvo.

Además, el presidente asturiano explicó que también propuso "convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial", con senadores designados por los parlamentos autonómicos, así como estudiar la limitación de mandatos para presidentes del Gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes de los municipios de mayor tamaño. "Podría plantearse, por ejemplo, un máximo de dos mandatos de cinco años", señaló. Barbón preside el Principado desde 2019 y el próximo año concurrirá a las elecciones con el objetivo de lograr un tercer mandato.

"Todo ello conformaría un amplio paquete de reforma constitucional cuando se acerca el cincuenta aniversario de la Constitución y permitiría renovar el pacto constitucional con una nueva generación y recuperar la confianza de la ciudadanía en la política", defendió. Barbón, en una entrevista en RNE, hizo referencia a esta proposición y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno con Podemos y comentarista en esa cadena, la tildó después de "propuesta de república".

Financiación autonómica

Barbón aprovechó su comparecencia para reivindicar la posición de Asturias en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y reiteró que la FSA votará en contra de la propuesta del Gobierno si no incorpora una mayor ponderación de factores como el envejecimiento, la dispersión territorial y la orografía. El presidente recordó que esa postura la trasladó tanto al Ministerio de Hacienda como al presidente del Gobierno y al Comité Federal del PSOE. "No nos sirve y votaremos en contra", indicó.

Pidió que en el nuevo reparto debería tenerse en cuenta la población ajustada. "Significa que no solo cuenta la población pura y dura que tiene una comunidad —en nuestro caso, algo más de un millón de habitantes—, sino que se incorporan otros criterios. Gracias a eso, Asturias pasaría a computar como una población ajustada de alrededor de 1,1 millones de habitantes. Para nosotros sería muy importante que esa cifra alcanzara los 1,2 millones, porque no cuesta lo mismo prestar la sanidad en una comunidad dispersa y envejecida como Asturias que en otra donde la población es más joven y está más concentrada", destacó.

También defendió la reunión bilateral mantenida con Hacienda, cuestionada por el PP. A su juicio, sirvió para que el Ejecutivo central pusiera sobre la mesa un nuevo fondo destinado a mejorar la financiación de las comunidades peor situadas y evidenció, dijo, que fue "un gravísimo error" la petición de los populares de no acudir a ese encuentro.

En ese contexto cargó contra el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. "¿Alguien imagina al señor Queipo diciéndole al señor Feijóo lo mismo que yo dije en el Comité Federal, defendiendo Asturias en Madrid con la claridad y la contundencia con la que yo lo hice? Yo creo que no", afirmó. Según Barbón, el líder de los populares asturianos "depende de la decisión de Feijóo para consolidar su candidatura", mientras que él aseguró sentirse respaldado por la militancia, por las resoluciones de la FSA y por haber ganado dos elecciones autonómicas para defender la posición de Asturias "ante cualquiera y allí donde corresponda".

Corrupción y clases medias

Durante su intervención en el Comité Federal, Barbón también aseguró haber reclamado "tolerancia cero" frente a la corrupción. "Quien haya sido condenado por corrupción debe devolver lo robado, cumplir con la Justicia y entrar en prisión si así corresponde", sostuvo, al tiempo que defendió perseguir "tanto a los corruptos como a los corruptores". En esa línea, afirmó que "dos o cuatro corruptos no pueden empañar tantos años de historia y de lucha" del PSOE.

Asimismo, explicó que trasladó otra reflexión al partido: la necesidad de prestar mayor atención a las clases medias. A su juicio, el PSOE debe seguir siendo "el partido de la clase trabajadora", pero también responder al malestar de una parte de la clase media por el aumento del coste de la vida y la inflación.