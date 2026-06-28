El nuevo local de Aliança Catalana en Berga, vandalizado en menos de 24 horas
Al día siguiente de que la formación liderada por Judit Vinyes presentara su nueva sede, donde durante 17 años desarrolló su actividad el Casal Panxo de la izquierda independentista, ha aparecido llena de pintadas
Redacción
Entre la sonriente Judit Vinyes mostrando el nuevo local de Aliança Catalana en Berga y el rótulo y la fachada llena de pintadas han transcurrido menos de 24 horas.
Aliança Catalana hizo público el viernes que tendría como sede el local que durante 17 años y hasta hace dos semanas utilizó el Casal Panxo de la izquierda independentista e instaló un rótulo y pintó la fachada con el característico color azul de la formación. Acto seguido el rótulo ha sido completamente pintado y también la fachada, como muestra la fotografía.
La candidata a la alcaldía de Aliança Catalana en Berga, Judit Vinyes, ha hecho público a través de sus redes sociales que “ni 24h han tardado en hacer lo que hacen mejor, ¡ensuciar la ciudad de Berga!”. Por su parte, la líder de la formación Sílvia Orriols ha afirmado que “después de silbarnos, de lanzarnos objetos, de aplastarnos paradetas, de agredirnos hasta el punto de tener que ir al hospital,... la izquierda woke se ofende porque hemos alquilado un local en Berga que consideraban suyo. Los que reniegan de la propiedad privada, lamentándose de no ser propietarios...”.
El Casal continuará
Por otra parte, en un comunicado la asamblea del Casal Panxo, que hasta hace dos semanas ocupaba el local que ahora ocupa Aliança Catalana, ha querido poner de manifiesto que no han sido expulsados por Aliança Catalana del espacio sino que los ha expulsado “la especulación inmobiliaria, una auténtica lacra para el Barri Vell”.
Los portavoces de la entidad bergadana, nacida en el año 1999, que aglutina las luchas sociales y feministas de la ciudad han asegurado que la actividad del Casal continuará y que ya trabajan para disponer de un nuevo espacio. “No dejaremos que nada nos detenga, y aún menos aquellos que se dedican a sembrar la semilla del fascismo, el racismo y la xenofobia”, expresan en el comunicado.
Fuente: Regió7
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