DROGA
Detenido en Soria el líder de uno de los clanes de la mafia calabresa
El mafioso calabrés, líder de la 'Ndrangheta, fue detenido tras meses de investigación y colaboración policial internacional
EFE
La policía española ha detenido al líder de uno de los clanes de la mafia calabresa, Domenico Paviglianiti, acusado de delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención ha sido liderada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en el marco del proyecto ICAN de Interpol, una iniciativa global para desarticular a integrantes de la mafia italiana 'Ndrangheta".
La operación se ha realizado tras meses de estrecha colaboración con la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, y las gestiones de investigación apuntaban a que el citado miembro de la mafia calabresa podría encontrarse escondido de la justicia italiana en Soria.
Fue el pasado viernes 26 de junio cuando la policía estableció un dispositivo en torno al posible domicilio de Domenico Paviglianiti en Soria, donde finalmente fue detectado y detenido por la UDYCO Central con la colaboración de funcionarios adscritos a la Comisaría Provincial de Soria.
Según fuentes policiales, Domenico Poaviglianiti es "un objetivo de alto valor, buscado por la justicia italiana como líder de la 'Ndrangheta, considerada actualmente una de las mafias más poderosas y peligrosas de la actualidad".
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