Opinión | Análisis
Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado
La colaboradora de la esposa del presidente Pedro Sánchez entregó su pasaporte el pasado lunes 23 de junio, pero ignora por qué el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid se lo ha retirado. La sección 23 de la Audiencia de Madrid tiene que resolver estos días dos recursos de queja- uno de Gómez y otro de Álvarez- contra la medida cautelar que se suman a un recurso de apelacion que tiene fecha de mediados de julio
Una motivación, por más aberrante que sea, es una motivación. En el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado decidió retirar su pasaporte y la obliga a comparecer cada quince días en su juzgado de instrucción, el 41 de Madrid.
La motivación: los agentes que acompañan a Begoña Gómez, según el juez, "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar su fuga".
Y el juez señala que el hecho de que sea esposa de Pedro Sánchez no vale para mitigar ese riesgo, porque ser presidente de Gobierno, afirma, "es algo efímero, y por tanto, transitorio, y esa protección desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
Esta falta de consideración hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado es objeto de una denuncia que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cursado al Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, un hombre que ya ha quitado hierro a todas las denuncias presentadas contra el juez Peinado.
¿Y por qué ha retirado el pasaporte a Cristina Álvarez?
"Debe colegirse que dispone [la asistente] de una situación similar a ella [Begoña Gómez] a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".
¿Acompañan a Cristina Álvarez escoltas de las Fuerzas de Seguridad del Estado? El juez parece insinuarlo cuando afirma que "dispone de una situación similar". No.
Hemos llegado al punto que José María de Pablo, letrado de Cristina Álvarez, en su recurso de queja directo ante la sección 23 (magistrados Rosario Esteban, Javier Gómez-Angulo Rodríguez y Enrique Jesús Ramón de Bergés) contra las medidas cautelares tiene que subrayar que las afirmaciones del juez Peinado no constituyen una motivación, tal como exige la ley.
"Estamos ante meras especulaciones y conjeturas [la complicidad de los policías] que no constituyen indicios concretos de propósito de fuga. Además, en modo alguno son trasladables a Cristina Álvarez, quien no es cónyuge del Presidente de Gobierno, no dispone de escolta ni de agentes de Policía que la auxilien a fugarse y respecto de quien el auto no identifica medio material alguno -propio y específico- que pudiera facilitar una eventual fuga".
Los jueces de la sección 23 de la Audiencia de Madrid tienen sobre la mesa el recurso de queja de Gómez y Álvarez contra las medidas cautelares, que se suma al recurso de apelación del 11 de abril pasado contra la decisión de Peinado de continuar la causa por la ley del Jurado. Esta última decisión no es firme, pero el juez tenía prisa y resolvió no esperar la decisión de la Audiencia antes de poner en marcha las medidas cautelares a cuenta precisamente de esa resolución fundamental pendiente.
Mientras, los caballos purasangre de las cinco cuadras del juez Peinado, dedicadas a la hípica, de las que informó El Periódico el pasado 31 de mayo, siguen obteniendo victorias en los hipódromos de Francia. El pasado viernes 26 de junio, el caballo Espronceda, de la cuadra Juan Carlos Peinado García, ganó a los otros nueve contendientes el premio Edouard Leclerc en el hipódromo La Teste de Buch, Burdeos, en la carrera de 1.800 metros sobre pista plana. El premio, de 7.200 euros, fue una cantidad limitada por el hecho de que careció de derecho a prima [que estimula la crianza en Francia] al ser Espronceda un caballo nacido y criado en Irlanda.
Otro potro de la cuadra de Juan Carlos Peinado García, Galayo, debía estrenarse en La Teste de Buch el pasado jueves 25, pero el calor provocó la suspensión de la carrera.
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