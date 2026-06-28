Decisión política
Aliança Catalana expulsa a su candidato en Figueres tras una situación personal no comunicada
El partido retira la confianza a Arnau Liesa y abre un expediente disciplinario, mientras el afectado abandona voluntariamente la formación
El Comité de Gobierno de Aliança Catalana ha acordado por unanimidad retirar la confianza a Arnau Liesa como candidato de la formación a la alcaldía de Figueres, además de iniciar un procedimiento disciplinario interno con el objetivo de proceder a su expulsión.
Según ha informado el partido, la decisión se ha tomado tras conocer una situación personal del candidato que no había sido comunicada previamente a la organización y que, a juicio de la dirección, resulta incompatible con los principios fundacionales del proyecto político.
Una vez trasladada la decisión al afectado, Arnau Liesa ha optado por desvincularse voluntariamente de la formación, un movimiento que el partido ha señalado que agradece.
Tras estos hechos, Aliança Catalana ha indicado que continuará trabajando para presentar a la ciudadanía de Figueres una candidatura "sólida, honesta y fiel a los valores" que definen su proyecto político, con el objetivo de garantizar la continuidad de su actividad electoral en el municipio.
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