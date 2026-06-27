Illa lidera el apoyo a la resistencia de Sánchez frente al PP y Vox: "El coste personal que está sufriendo merece lealtad"

Si el castellanomanchego Emiliano García-Page ha representado ante el comité federal del PSOE la voz única y discordante con la voluntad de Pedro Sánchez de resistir contra viento y marea, el líder del PSC, Salvador Illa, ha encabezado justo la tendencia contraria, la del apoyo incondicional e inquebrantable a la continuidad del presidente que han exhibido la inmensa mayoría de las federaciones territoriales socialistas. "El coste personal que está sufriendo merece lealtad por parte de todos", ha pedido durante su intervención en el cónclave.

Tras semanas deslizando que hay una intencionalidad política detrás de la acumulación de las acciones de los tribunales que han situado el nubarrón de la corrupción sobre el PSOE, el president de Catalunya ha pedido tener espíritu combativo. "Ni nos doblan ni nos callan", ha pregonado con la petición a todas las filas socialistas de que defiendan el proyecto "con la cabeza alta". De hecho, si una cosa ha tratado el 'primer secretari' es insuflar moral al PSOE pidiendo que no sucumba anete "el ruido y la desinformación".

Una manera de pedir que no queden atrapados ni paralizados por las causas judiciales y salgan a defender con orgullo el proyecto socialista. "El diagnóstico ya está hecho, lo que toca ahora es centrarse en por qué hay que seguir y para qué", ha advertido. Ya a las puertas de Ferraz, justo antes de que empezara el comité, ha tratado de concienciar a todo el espacio político de la disyuntiva que, según él, debe dirimirse en el próximo ciclo electoral que traerá en 2027 elecciones generales, autonómicas y municipales: "O avanzar o involución, o España plural y diversa o monocolor".

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Para Illa, hay cinco razones que llenan de contenido la continuidad del Gobierno de Sánchez. La primera, los valores que representan los socialistas. La segunda, lo que ha denominado como "la verdad de los hechos" ante causas judiciales que considera agitadas desde la derecha. La tercera, la lealtad que defiende que hay que demostrar a las siglas y a su secretario general. La cuarta, "por orgullo" de las credenciales del espacio político, por las que ha pedido ir con "la cabeza alta". Y la quinta, "por integridad", sabiendo "admitir errores y corregirlos" y asumiendo que ninguna organización "es perfecta" pero que lo que la define es ser "fiel a sus principios".