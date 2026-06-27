Pujol pide "integrar a la gente que viene de fuera y cohesionar" Catalunya en el homenaje de las juventudes de Junts

Justo en la misma semana en que se ha resucitado la memoria de Convergència con la entrega de su fondo documental al Arxiu Nacional de Catalunya, el expresident Jordi Pujol ha sido homenajeado por las juventudes de Junts en Planoles. Un acto al que han asistido 400 personas y que no se ha querido perder la flor y nata convergente -la de antes y la que se cobija ahora bajo las siglas del partido de Carles Puigdemont- y que ha contado con un encargo explícito de quien, a sus 96 años, fue fundador de CDC: "Integrar a la gente que viene de fuera y cohesionar". Es significativo el mensaje teniendo en cuenta el ascenso de Aliança Catalana y el boquete que, según las encuestas, está abriendo en Junts con su discurso contra la inmigración.

En la que ha supuesto la reaparición pública de Pujol tras haber sido exonerado por la causa judicial por la que sus hijos esperan ya sentencia, se ha obviado el historial en los tribunales para centrarse en la trayectoria del expresident, desde su juventud hasta la acción de gobierno y la génesis del proyecto convergente, que tuvo una vigencia de 42 años. Pujol ha seguido el acto de homenaje desde la primera fila y ha dejado que la presidenta del consejo nacional de la JNC, Carlota Monfort, leyera el discurso de cuatro páginas que él mismo había preparado.

Un discurso en el que, sin hacer referencia directa a Aliança Catalana, ha impugnado los ejes principales de la formación de extrema derecha independentista que lidera Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona), de la misma comarca, el Ripollès, que el municipio donde se ha celebrado el homenaje. En ese discurso escrito, el expresident ha emplazado a los presentes a ser conscientes de que la fuerza de Catalunya nunca ha radicado en la "uniformidad", sino en la "capacidad de integrar, de sumar, de hacer sentirse partícipes a personas muy diferentes".

"No confundir identidad con exclusión"

Esta capacidad, ha resaltado, "es una de las grandes victorias históricas" de Catalunya. "Y no la podemos perder", ha apostillado Pujol, que ha destacado que, "con aciertos y con errores", dedicó "toda su vida" a Catalunya. "No convirtáis nunca a vuestros adversarios en enemigos, no confundáis firmeza con sectarismo, ni identidad con exclusión", ha insistido Pujol, convencido de que "Catalunya siempre ha sido una realidad plural".

Frente a los discursos antiinmigración que abandera Aliança Catalana, ha recalcado que el deber de los catalanes es "mantener la lengua, transmitir una cultura, integrar a la gente que viene de fuera y cohesionar". Defender la lengua, crear riqueza, cohesionar la sociedad e integrar a las personas que llegan de fuera, ha subrayado, "continúa siendo necesario hoy, quizá más que nunca", en el actual mundo globalizado, en el que "se debilitan las identidades". "Y en este mundo, Catalunya solo tendrá futuro si continúa siendo ella misma. No desde el miedo, ni desde el encierro, ni desde la nostalgia. Sino desde la confianza. Una nación pequeña solo sobrevive si tiene personalidad, si sabe quién es", ha añadido. Catalunya es, según él, una "obra inacabada" que nadie puede representar en su totalidad.

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La rama juvenil de Junts ha organizado en Planoles (Girona) un homenaje a Jordi Pujol que ha congregado a personalidades de Junts como Jordi Turull, Josep Rull, Mònica Sales o Albert Batet, así como a exdirigentes de la JNC cuando eran las juventudes de la antigua Convergència, como Carles Campuzano -ahora diputado de ERC-, Jordi Xuclà, Jordi Cuminal, Marta Pascal, Albert Batalla o Gerard Figueras. En el turno de parlamentos, el actual secretario general de la JNC, Aleix Agustí, ha aplaudido la obra de gobierno de Pujol, ha reivindicado el legado de Convergència y ha hecho suyo el "catalanismo inclusivo" del expresident, resumido en el lema 'Catalunya, un sol poble'.