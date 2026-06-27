Cuestión de Estado: ¿Nuevas Compañías?

Terminado oficialmente el curso parlamentario, esta semana ha sido la última sesión plenaria antes del parón estival, echemos la vista atrás.

Ya no hay malas compañías. El PP acepta sin problema los gobiernos con Vox, incluso celebra la madurez de la formación de Santiago Abascal en la gestión.

Junts se suma ya, una y otra vez, a iniciativas que les lleva a ir de la mano de PP y Vox. Ya no importa la amnistía tan criticada, ni que los quieran encarcelar o prohibir. Tampoco los populares tienen remilgos en mostrar sintonía con los de Carlos Puigdemont.

Cuestión de Estado Delincuencia de Estado

Y hablando de compañías, quien va perdiendo respaldo es Pedro Sánchez. El horizonte electoral y la corrupción derivó este miércoles en ver a un presidente al ataque, y hasta retador, con sus socios. Todos atornillaban al presidente pero sin pedir elecciones, es decir, amagos con elevados decibelios pero sin más.

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Sin más, salvo el toque de atención con la moción que le pide una cuestión de confianza. Ya hay una mayoría absoluta organizada frente a Sánchez porque 178 votos Feijóo podría ganar una moción de censura que le llevara directamente a Moncloa, la misma herramienta que usó Sánchez hace ocho años para apear a Mariano Rajoy de la Presidencia ...por casos de corrupción.