ALIANZAS POLÍTICAS
Cuestión de Estado: ¿Nuevas Compañías?
Sánchez alivia a un PSOE en la UVI: "Cogemos aire, pero el agua sube cada vez más"
Abascal cierra el curso más convulso de Vox resistiendo a los críticos y gobernando de nuevo con el PP
Terminado oficialmente el curso parlamentario, esta semana ha sido la última sesión plenaria antes del parón estival, echemos la vista atrás.
Ya no hay malas compañías. El PP acepta sin problema los gobiernos con Vox, incluso celebra la madurez de la formación de Santiago Abascal en la gestión.
Junts se suma ya, una y otra vez, a iniciativas que les lleva a ir de la mano de PP y Vox. Ya no importa la amnistía tan criticada, ni que los quieran encarcelar o prohibir. Tampoco los populares tienen remilgos en mostrar sintonía con los de Carlos Puigdemont.
Y hablando de compañías, quien va perdiendo respaldo es Pedro Sánchez. El horizonte electoral y la corrupción derivó este miércoles en ver a un presidente al ataque, y hasta retador, con sus socios. Todos atornillaban al presidente pero sin pedir elecciones, es decir, amagos con elevados decibelios pero sin más.
Sin más, salvo el toque de atención con la moción que le pide una cuestión de confianza. Ya hay una mayoría absoluta organizada frente a Sánchez porque 178 votos Feijóo podría ganar una moción de censura que le llevara directamente a Moncloa, la misma herramienta que usó Sánchez hace ocho años para apear a Mariano Rajoy de la Presidencia ...por casos de corrupción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
- El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts
- El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año
- La UCO documenta la 'arbitrariedad' en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez: 'Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar
- Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas 'disparatadas y ofensivas' de Peinado
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
- ERC reclama que el dinero descontado del sueldo de los maestros por las huelgas se destine a mejorar escuelas