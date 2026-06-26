Illa reivindica que seis de cada 10 viviendas de protección en España se construyen en Catalunya

Suele decir el president Salvador Illa que en el desempeño de su función hay una acción especialmente "bonita" porque transforma la vida de la gente: entregar las llaves de un piso a ciudadanos que vienen de sufrir dificultades para encontrar una vivienda asequible. Eso es precisamente lo que ha hecho este viernes en Sant Boi de Llobregat, donde 40 familias jóvenes estrenan una de las promociones de pisos de alquiler de protección oficial impulsada por el Incasòl cuyas obras visitó el año pasado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde ahí, ha reivindicado que Catalunya es la comunidad autónoma que está poniendo más recursos para revertir el gran problema de la vivienda y que prueba de ello es que seis de cada 10 viviendas de protección que se construyen en España están en territorio catalán.

"¿Estamos haciendo suficiente? No. Pero somos los que más hacemos", ha asegurado en el acto de entrega de llaves en una velada referencia a las comunidades gobernadas por el PP que han rechazado aplicar los topes de precios fijados por ley o aprobar medidas para intervenir el mercado. Ha recordado que su Govern ha puesto en marcha el plan para construir 50.000 viviendas asequibles hasta 2030 y recalificando suelo para construir 210.000 pisos, la mitad de ellos para ampliar el parque público.

También ha citado las ayudas al alquiler, ampliadas hasta los 40 años, o los préstamos para ayudar a jóvenes a costear la entrada de una primera compra, así como los cambios legislativos impulsados para construir más rápido. De nuevo, ha vuelto a reivindicar que es necesario intervenir el mercado para regularlo y lograr contener los precios y el negocio que se hace con el techo. "Algunos dicen que estas medidas no dan resultado y sí que lo dan. En Catalunya el precio del alquiler y de compra se ha estabilizado", ha asegurado.

"Europa también es esto"

En la promoción inaugurada en Sant Boi han participado cuatro niveles institucionales: el ayuntamiento, la Generalitat, el Gobierno de España y los fondos Next Generation. "La cooperación multinivel está dando frutos", ha presumido Manuel Szapiro, director de la Representación de la CE en Barcelona, justo el día en que se ha hecho público que Catalunya ha superado los 10.000 millones de euros en estos fondos europeos convirtiéndose en la comunidad que más dinero ha recibido. "Piensen, cada vez que entren por la puerta de su casa, que Europa también es esto", ha pedido a los adjudicatarios de la promoción, que tendrán derecho a vivir en estos pisos durante 7 años, tiempo en el que el president les ha recomendado "hacer hucha" para garantizarse una vivienda después.

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La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, se ha sumado a ese alegato a favor de que la vivienda sea una prioridad para todas las administraciones. "Queremos que las nuevas generaciones no se tengan que ir de Sant Boi para emanciparse e iniciar sus proyectos vitales", ha defendido. Acceder a una vivienda digna, ha subrayado, es una "obligación" que los responsables públicos deben asumir porque se trata de un derecho de ciudadanía. Moret ha reconocido que hacen falta más promociones, pero ha prometido que esta es la primera de las que vendrán a futuro.