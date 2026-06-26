Más de 20 años después
La Comissió de la Dignitat reclama al Govern que lidere el retorno a Catalunya de 35.000 documentos de los 'papeles de Salamanca'
La entidad memorialista acusa al Ministerio de Cultura de obstaculizar la devolución de archivos pese a la sentencia favorable de la Audiencia Nacional del año 2008
Se cumplen 20 años de la llegada de los primeros 'papeles de Salamanca' a Catalunya
Han pasado 21 años de la ley de retorno de los 'papeles de Salamanca' y cuatro de la ley de memoria democrática aprobada por el Congreso. Sin embargo, hay 35.000 documentos -se calcula que representan un 5% del total- que todavía no han sido devueltos a Catalunya. Esta es la denuncia que ha hecho pública la Comissió de la Dignitat, una entidad memorialista que lleva décadas liderando esta reivindicación. Es por ello que ha reclamado al Govern de Salvador Illa que mueva ficha para que el Ministerio de Cultura cumpla con la sentencia de la Audiencia Nacional que declara la legalidad de la devolución, además de mostrarse dispuesta a exponer la situación ante el relator de Naciones Unidas.
¿Es tan difícil restituir un auténtico botín de guerra que el ejército y otros organismos de ocupación arrebataron?
"¿Es tan difícil restituir un auténtico botín de guerra que el ejército y otros organismos de ocupación arrebataron?", ha preguntado el presidente de la entidad, Josep Cruanyes, que ha explicado el periplo de reuniones con el Ministerio de Cultura para lograr que se trasladen a Catalunya miles de documentos de justicia, orden público, sobre la comunidad judía, la masonería y de 47 ayuntamientos que fueron saqueados con la ocupación franquista y la anulación del Estatut. Los papeles están en estos momentos dispersos en distintas instituciones y a ellos deberían sumarse, aseguran, los del archivo militar de Ávila.
Reunión de la comisión mixta
Pese a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2008, Cruanyes ha denunciado que el ministerio que gobierna Ernest Urtasun "no ha hecho ningún paso" con argumentos que "menosprecian las instituciones catalanas". Las últimas conversaciones, ha asegurado, son de la semana pasada. Es por ello que considera que lo que debería hacer el Govern es tener una "actitud proactiva" y activar la comisión mixta Estado-Generalitat para que la conselleria de Cultura acuerde con el ministerio el reingreso de la documentación. "Es tan sencillo como esto", ha asegurado.
De hecho, recuerdan que ni siquiera hicieron falta leyes para que años atrás se traspasaran algunos archivos, como los de la biblioteca del comisariado del deporte en 1983, los de las fotografías del comisariado de propaganda en 1990 o los del servicio de recuperación del patrimonio artístico de la Generalitat 1936-39 en el año 2004. También han apuntado que la propia Generalitat podría presentar un recurso "por inactividad" respecto de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Cruanyes ha lamentado que medio siglo después de la muerte de Franco y de que se hayan aprobado leyes de memoria, estas no se cumplan. "Estas normas son actos de propaganda si no se repara a las víctimas", ha sentenciado subrayando que está reconocido el derecho de la Generalitat a recuperar su patrimonio documental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
- El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts
- Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas 'disparatadas y ofensivas' de Peinado
- Alta demanda y falta de repuestos ponen en apuros al F-35, el caza deseado en Europa que España no compra
- La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana
- Zapatero trata de anular el origen del caso: advierte que la UDEF pudo analizar datos solicitados por Francia y Suiza sin control judicial