Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMuertos VenezuelaAP7Terremoto JapónBarcelonaEstación de SantsPlan anticorrupciónOla de calorZapateroTorre PachecoAmazon Prime DayMáximo HuertaJorge Javier Vázquez
instagramlinkedin

Caso Zapatero

El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

El hallazgo de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, revela un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal"

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero.

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía Geneal del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
  2. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  3. Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
  4. El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts
  5. Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas 'disparatadas y ofensivas' de Peinado
  6. Alta demanda y falta de repuestos ponen en apuros al F-35, el caza deseado en Europa que España no compra
  7. La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana
  8. Zapatero trata de anular el origen del caso: advierte que la UDEF pudo analizar datos solicitados por Francia y Suiza sin control judicial

El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

Los jefes de la UCO que admitieron presiones

Dimite el coordinador autonómico de Podemos en Asturias por motivos personales

Dimite el coordinador autonómico de Podemos en Asturias por motivos personales

Martínez Barbero y la 'número dos' de Bustinduy anuncian su candidatura para liderar Movimiento Sumar en la próxima asamblea

Martínez Barbero y la 'número dos' de Bustinduy anuncian su candidatura para liderar Movimiento Sumar en la próxima asamblea

El rey Felipe VI y Sheinbaum escenifican la reconciliación entre España y México

El rey Felipe VI y Sheinbaum escenifican la reconciliación entre España y México

La exmujer del oligarca ruso Kolesov comparece en el juzgado de Palma para declarar como testigo

La exmujer del oligarca ruso Kolesov comparece en el juzgado de Palma para declarar como testigo

El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año

El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año

Abascal cierra el curso más convulso de Vox resistiendo a los críticos y gobernando de nuevo con el PP

Abascal cierra el curso más convulso de Vox resistiendo a los críticos y gobernando de nuevo con el PP