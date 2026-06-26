El exjefe de la UCO ratifica ante el juez que el DAO le pidió "ponerse de perfil" en investigaciones de carácter político

El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hoy general de Brigada Rafael Yuste ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una supuesta trama para sabotear causas judiciales que salpican al Gobierno, que el propio DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, le indicó en julio de 2024, en plena investigación al hermano del presidente del Gobierno, que no fuese "proactivo", y se pusiera "de perfil" debiendo ser, en este caso concreto, "la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".

Fuentes presentes en la declaración calificaron de muy exhaustivo interrogatorio de la fiscal del caso tanto a Yuste como a los otros tres agentes que comparecieron este viernes como testigos del caso. La representante del Ministerio Público fue preguntando punto por todos los hechos relatados en el informe de la UCO que incluían el interrogatorio que realizó el pasado 27 de mayo al exjefe de la UCO el teniente coronel Balas, jefe del DIECAN, o Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción y uno de los principales objetivos de la trama corrupta.

Ante ello, el testigo matizó algunos aspectos del informe en el sentido de señalar que cuando se le dijo que no fuera proactivo lo entendió como referidos a causas políticas en general, si bien hay que tener encuentra que cuando se produjo esta reunión las investigaciones de la Unidad se referían a casos como el del hermano de Sánchez, de su esposa Begoña Gómez o el caso Koldo.

Según varios de los abogados presentes en la diligencia, y aunque no fue preguntado expresamente por ello, el testigo no entendió las indicaciones del DAO como presión.

También ha revelado que trasladó su apoyo al propio Balas cuando El Confidencial el vídeo de una reunión en el que esta mujer aparecía junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción.

Otros testigos

Además de a Yuste, el magistrado de la Audiencia Nacional ha interrogado también este viernes en calidad de testigo al Alfonso Alberto López Malo, que fue titular de la Jefatura de Policía Judicial desde junio de 2023. En su día declaró que el DAO de la Guardia Civil ordenó hacer un informe de los mails de David Sánchez donde se concluyera que "no había nada", algo a lo que había que dar prioridad máxima: si los agentes tenían que quedarse sin vacaciones, que se quedaran. Todos estos extremos han sido ratificados ante el juez Santiago Pedraz.

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Además, también han sido citados el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez, y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, que fueron los superiores que les abrieron investigaciones internas por supuestas filtraciones a medios.