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El PSC volverá a ser el principal puntal de Sánchez en el comité federal del PSOE: "Hay que entender qué partido estamos jugando"

Los socialistas catalanes explicitarán el cierre de filas con Sánchez y con la continuidad del gobierno y apelarán a tener una actitud "combativa"

El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año

El Govern de Illa ve en el discurso de Sánchez "liderazgo y solidez" para continuar la legislatura

El president Salvador Illa con el presidente Pedro Sánchez, en un acto

El president Salvador Illa con el presidente Pedro Sánchez, en un acto / Lorena Sopena / Europa Press

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Sara González

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Barcelona
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"Cuando atacan a Pedro Sánchez, atacan a todo el partido", proclamó Salvador Illa ante el último comité federal del PSOE en julio del año pasado. Desde entonces, los socialistas han encajado varapalos electorales, acumulado más causas judiciales, entre ellas, la que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel. Pero el PSC mantiene su apoyo incondicional al presidente del Gobierno y así lo explicitará de nuevo este sábado en el comité federal. "Estaremos donde hemos estado siempre, en la defensa del proyecto y en el apoyo del secretario general del PSOE", sostienen fuentes de la sede de la calle Pallars.

Illa ha dejado claro que ha sido, es y será el principal escudero de Sánchez y que va a batirse el cobre para que su Gobierno continúe la legislatura. Así que capitaneará este sábado la delegación catalana con el objetivo de ejercer de adalid y convencer a aquellos que tienen dudas y temores de que hay mimbres para no rendirse ni convocar elecciones. "Será un buen momento para poner en valor todo lo logrado estos años, todas las mejoras conseguidas para la sociedad española. Y para defender todo lo que queda por hacer", insisten desde el partido.

"Defender ideas y proyecto"

Fuentes de la comitiva del PSC que este sábado acudirá a Ferraz explican que "nadie puede esperar sorpresas" y que ahora lo que los socialistas necesitan es que pase el verano para, en septiembre, encarar el curso político centrándose en "hablar de proyecto". "Hay que entender qué partido estamos jugando, aguantar, esperar y ver si hay alguna ocasión de afrontar las elecciones con un buen resultado", resume un dirigente, que añade que solo Sánchez está en condiciones de lograr algo así frente al PP y Vox.

BARCELONA (ESPAÑA), 11/01/2025.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa (2d) y la vicesecretaria del partido Lluïsa Moret (d) antes de presentar su informe político al inicio del Consell Nacional de los socialistas catalanes celebrado este sábado en la sede del partido. EFE/ Toni Albir

Salvador Illa, con Núria Marín y Lluïsa Moret, en un acto del PSC / Toni Albir / EFE

Ante los que tienen dudas dentro del PSOE, insiste en que no se puede estar ahora "preocupado por quién substituirá" a Sánchez o "desorientado y quejándose", sino por "defender ideas y proyecto" ante los que están "utilizando los poderes públicos de forma burda", algo que, advierte, estaría pasando con o sin caso Zapatero. Su apuesta es que los socialistas se conjuren para ganar este "combate" a base de políticas que fortalezcan los servicios públicos. El propio Illa ha señalado que considera que hay una intencionalidad política en el aluvión de causas judiciales por corrupción que acechan al PSOE y ha proclamado que "no doblegarán" a su espacio político.

"Actitud combativa"

Precisamente, que hay "actitud combativa" es como define otro dirigente de la comitiva del PSC el clima que se respira en el socialismo catalán. "En otros momentos sí que he visto tristeza o desasosiego, pero la gente ahora no está deprimida, hay ganas de seguir adelante", resume, además de recordar que hay consciencia de que el programa de un hipotético Gobierno de PP y Vox supondría "medidas antisociales" y recortes de derechos. "Lo que la gente nos pide es que aguantemos", zanja.

Eso sí, en el PSC también entienden que su estado de ánimo, gobernando la Generalitat y teniendo buenas expectativas electorales, parte de una realidad distinta a la de otras federaciones del PSOE que vienen de grandes derrotas en las urnas, como la andaluza, la extremeña o la aragonesa, o la de aquellas que se juegan el pellejo en las autonómicas y municipales de 2027. "Las preocupaciones son razonables", asumen los socialistas catalanes, que tratarán, sin embargo, de contagiar de su espíritu optimista a los que tengan más dudas.

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El Govern ha puesto un especial énfasis esta semana en "separar" la condena a Ábalos y las acciones de los jueces de las políticas que está desempeñando la Moncloa. Y, de hecho, considera que Sánchez ya ha dado todas las explicaciones que requerían las últimas novedades judiciales tras la comparecencia del miércoles en el Congreso. Desde que se convirtió en president, Illa considera que buena parte de su suerte está vinculada también a la de Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que tiene entre manos carpetas de calado como la aplicación de la amnistía o la nueva financiación que son clave para su estabilidad en Catalunya.

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