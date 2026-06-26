Catalunya creará un grupo de seguimiento para desarrollar un plan de ayuda a Venezuela

El Govern de la Generalitat se ha volcado en Venezuela tras la catástrofe provocada por los terremotos. No solo ha movilizado a un grupo de 15 bomberos especialistas en estructuras colapsadas y ha ofrecido también un equipo de 10 forenses para apoyar en la identificación de cadáveres, sino que esta misma tarde el president Salvador Illa ha anunciado que se creará un grupo de seguimiento que tendrá como objetivo desarrollar un programa de ayudas e ir fijando las prioridades en función de la evolución de la situación.

Illa se ha reunido esta misma tarde con representantes de entidades venezolanas en el Palau de la Generalitat para trasladarles "todo el apoyo, la solidaridad y el pésame" del pueblo de Catalunya, un encuentro en el que les ha detallado la creación de este grupo liderado por la conselleria de Unió Europea i Acció Exterior en colaboración con la comunidad venezolana y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Durante la reunión, el president también ha explicado las medidas de apoyo al rescate que está poniendo en marcha el Govern y les ha ofrecido "colaborar estrechamente" bajo el paraguas de la Generalitat y con el apoyo tanto de la ACCD como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) y las entidades que están ya sobre el terreno.

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Según el comunicado enviado por el Govern, Illa ha valorado positivamente la "movilización solidaria de la sociedad catalana" y de las comunidades catalanas en Venezuela y ha expresado su voluntad de que el programa de ayudas se centre en la reconstrucción y pueda crecer en el tiempo. La primera reunión de seguimiento de la catástrofe se prevé para principios de la semana que viene para actualizar las necesidades que deberán priorizarse.