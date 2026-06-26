Catalunya y Andorra consolidan su cooperación bilateral con un plan de trabajo hasta 2030

Catalunya y Andorra han consolidado este viernes su cooperación bilateral, en una reunión en Barcelona entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, en la que han oficializado un nuevo Plan de Trabajo 2026-2030. El encuentro, que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, ha servido para valorar el impulso de proyectos concretos en ámbitos de interés compartido, según ha informado el gobierno catalán en un comunicado.

Acompañados por el conseller catalán de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y la ministra andorrana de Asuntos Exteriores, Imma Tor, Illa y Espot han oficializado el Plan de Trabajo 2026-2030, que establece el marco de cooperación bilateral para los próximos años y consolida la relación institucional y transfronteriza entre Catalunya y Andorra.

El plan de trabajo de cuatro años incluye un calendario de reuniones regulares y refuerza la estructura técnica de los equipos. La colaboración incluye sectores como la salud, las infraestructuras, el medio ambiente y la gestión de residuos, la seguridad pública, la lengua, la cultura y los asuntos sociales.

En cuanto a las infraestructuras, ambas partes han apostado por continuar mejorando la conectividad y el desarrollo del aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell, con la ampliación de horarios operativos y la eventual habilitación como punto de control internacional. También han avanzado en el proceso de estudio del tranvía entre la Seu d'Urgell y Andorra, así como en impulsar proyectos económicos transfronterizos como la futura Zona Económica Especial de Organyà.

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Espot ha aprovechado para invitar a Illa a asistir el próximo octubre en Andorra a la inauguración de las segundas Jornadas de cooperación transfronteriza, seguidas de un foro empresarial.