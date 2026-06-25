La fórmula para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, principal escollo en la negociación de la ley

La limitación de la compra especulativa de vivienda es la columna vertebral del pacto de presupuestos entre el Govern y los Comuns. Sobre el papel, ambas partes fijaron que la norma se aprobaría antes del 31 de julio, y aunque aún hay margen, ese calendario empieza a entrar en tiempo de descuento. El martes, la junta de portavoces en el Parlament acordó tramitar las iniciativas presentadas por los Comuns y la CUP, que previsiblemente acabarán juntándose, por la vía de urgencia, pero falta cerrar el redactado final con ERC, imprescindible para que prospere.

Que se hayan apurado los tiempos se explica no solo por la necesidad de tejer un pacto a tres o a cuatro si los anticapitalistas se suman, sino porque el Sindicat de Llogateres pide cambios que los grupos de izquierdas están valorando cómo atender con la vista puesta en aprobar la norma en el último pleno de julio. El principal nudo está en el hecho de dejar en manos de los ayuntamientos el freno a la especulación, la fórmula que la Generalitat ve jurídicamente más viable.

Según lo pactado por Govern y Comuns, la vía para poner coto a la compra de pisos para hacer negocio sería modificar la ley de urbanismo para que los consistorios de las zonas tensionadas -en estos momentos son 271- puedan aprobar planes especiales urbanísticos. ERC, favorable a la medida, es más partidaria de modificar el Código Civil catalán, mientras que el Sindicat de Llogateres ve un riesgo el hecho de que la limitación quede a merced de las mayorías políticas en cada municipio y provoque que en algunos se impulse y en otros no, por lo que han puesto encima de la mesa que sea la Generalitat la que garantice una aplicación de forma automática en las zonas tensionadas.

Las dudas del Govern

No obstante, el Govern ve problemática, de partida, fórmulas como la de aprobar un plan director urbanístico (PDU) que opere sobre toda Catalunya, como inicialmente plantearon desde el Sindicat de Llogateres. Fuentes del Executiu argumentan que un PDU no es la herramienta adecuada para limitar la compra de viviendas porque es un instrumento de planificación urbanística de ámbito supramunicipal pensado para ordenar aspectos estructurales del territorio, no para regular de forma general los usos de las viviendas. Además, la vivienda y la definición de sus usos afectan principalmente a la realidad local y forman parte de las competencias de los ayuntamientos, protegidas tanto por la legislación estatal y autonómica como por el principio de autonomía local reconocida en Europa.

Conscientes de ello, el Sindicat ha evolucionado su propuesta para que sea más sólida y apuesta por una regulación que garantice la "aplicación directa" a las zonas consideradas tensionadas. "La administración pública, sin entrar en qué competencias tiene la Generalitat y cuáles tienen los ayuntamientos, solo entraría en la disciplina, en el control de cumplimiento de la norma", alegan.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante una intervención en el Parlament. / SERGI RAMOS

A la espera de la reunión que tiene pendiente la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, con el sindicato de inquilinos para debatir los pormenores jurídicos de este asunto, si una cosa el Govern considera clave evitar es que la norma sea recurrida en los tribunales por invasión de competencias o el riesgo de que la Generalitat tenga que afrontar recursos judiciales, anulaciones de los planes o incluso reclamaciones por daños económicos. Paneque ha insistido esta semana en que la limitación debe tener un "carácter temporal" porque se está actuando sobre el derecho a la propiedad y estar circunscrita solo a las zonas declaradas como tensionadas, además de defender que la vía pactada con los Comuns para que sean los ayuntamientos los que aprueben la limitación continúa siendo su apuesta principal.

La decisión de los partidos

Fuentes conocedoras de la negociación explican que estos últimos días el sindicato se ha estado reuniendo con ERC, Comuns y CUP para explicar cuáles son sus demandas, ya que fueron especialmente críticos en febrero con la propuesta acordada entre el grupo de Jéssica Albiach y el Govern. Además de rechazar que la limitación se deje en manos de los ayuntamientos, piden que la norma incluya un mecanismo específico para evitar el 'flipping' inmobiliario, es decir, la compra de edificios o viviendas para reformarlos y revenderlos rápidamente con beneficios, una práctica que puede derivar en la expulsión de inquilinos y en el encarecimiento del acceso a la vivienda.

El pacto entre el PSC y los Comuns no impedía que los grandes tenedores puedan comprar bloques para revenderlos, aunque se ha incrementado el 20% el impuesto de transmisiones patrimoniales para tratar de reducir el margen de beneficio de una operación de este tipo. Y otro de los asuntos que el sindicato de inquilinos exige es que los pequeños propietarios -los que tienen menos de cinco viviendas- también tengan limitada la compra de pisos si no es para uso propio o para un familiar y que, por lo tanto, no puedan adquirir pisos para ponerlos en alquiler.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con representantes del Sindicat de Llogateres en una reunión / Jordi Bedmar / Govern

El Govern, Comuns y ERC, así como la CUP, disponen de un mes para ponerse de acuerdo y valorar cómo encajar las demandas del Sindicat de Llogateres para que el pacto sea amplio. Fuentes republicanas confirman los contactos a múltiples bandas para encontrar una salida. Los republicanos consideran que, si de lo que se trata es de limitar la compra, esto tiene que ver con el derecho a la propiedad y son más partidarios de hacerlo a través de modificaciones del Código Civil catalán que no a través de los planes urbanísticos. Sin embargo, aseguran que están dispuestos a escuchar todas las posibilidades. Sobre si es posible aprobarlo en julio, no lo descartan, pero priorizan encontrar una legislación lo más "sólida" posible -para intentar evitar eventuales impugnaciones- que no exprimir el calendario, informa Quim Bertomeu.

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Los cálculos que hacen los Comuns, optimistas con alcanzar un acuerdo en las próximas semanas, son que la ley podría votarse para que entre en vigor en el plazo acordado en el último pleno del mes de julio. Son conscientes, sin embargo, de que ese calendario podría saltar por los aires si algún grupo lleva la norma al Consell de Garanties Estatutàries.