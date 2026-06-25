Sumar critica la falta de propuestas de Sánchez y pide una auditoría interna del PSOE

Sumar carga contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su comparecencia este miércoles dedicada a los casos de corrupción.Una cita que no cumplió las expectativas del socio minoritario de Gobierno, que lamenta la falta de "medidas" y de "contenido". Además, ha reclamado al PSOE hacer una "auditoría interna" para conocer los detalles de lo sucedido en la formación y evitar "sorpresas".

"Merece la pena apurar esta legislatura para sacar adelante medidas que mejoren la vida de la gente y eso es lo que faltó ayer en el debate", criticó el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, que abundó en su crítica: "El presidente del Gobierno debía haber sido mucho más claro, mucho más incisivo y haber aportado muchas más cosas".

"Hace ya un año le pedimos al Partido Socialista que tenía la obligación de realizar una auditoría interna para prevenir para adelantarse a posibles problemas que surjan", defendió Santiago en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. En este sentido, criticó el argumento otorgado por el ala minoritaria del Gobierno de que "desconocía problemas que luego han saltado a la opinión pública".

"Eso se evita haciendo un control exhaustivo, interno, prospectivo", defendió. "El PSOE debe hacerlo y no podemos seguir con estas sorpresas cuando eso se puede prevenir", continuó Santiago, exigiendo más medidas de limpieza a los socialistas.

En el mismo sentido se expresó la portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, que recalcó que a Sánchez le correspondía "trascender" el "y tú más" y apostar una hoja de ruta de "transparencia democrática" y por avances en vivienda y derechos sociales.

Noticias relacionadas

Las mismas críticas llegaron por parte de la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, que en una entrevista en Catalnuya Radio aseguró que a Sánchez "le faltó humildad, proyecto y ambición", y advirtiendo al PSOE de que lo que queda de legislatura no debe dedicarse a "esconderse ni resistir".