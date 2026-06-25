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Comparecencia sobre corrupción en el Congreso

El horizonte electoral y judicial amplía la brecha de Sánchez con sus socios

El jefe del Ejecutivo evitó la contención habitual con los todavía socios parlamentarios para utilizar el ataque como estrategia de defensa, evidenciando su falta de mayoría en la Cámara Baja

Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante su comparecencia este miércoles en el debate sobre corrupción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante su comparecencia este miércoles en el debate sobre corrupción. / José Luis Roca / EPC

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Iván Gil

Iván Gil

Madrid
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El debate en el Congreso sobre los casos de corrupción que cercan al PSOE ha visibilizado, además del choque total que vienen protagonizando el Gobierno y la oposición, un punto de inflexión en la deteriorada relación entre Pedro Sánchez y los socios de investidura. PNV o Junts habían elevado en las últimas semanas su presión, pero este miércoles la escalaron con una dureza recíproca que se encargó de devolver el jefe del Ejecutivo. Especialmente llamativa fue la contundente crítica del portavoz del ERC, Gabriel Rufián, que se sumó a la de los posconvergentes, los nacionalistas vascos o Podemos. EH Bildu quedó arrinconada en la parte de la bancada más afín, con unas tesis equilibradas entre elevar las exigencias contra la corrupción y el reconocimiento del ‘lawfare’.

Sánchez, por su parte, evitó la contención habitual con los todavía socios parlamentarios para utilizar el ataque como estrategia de defensa. Un enfrentamiento que, al menos a día de hoy, aleja todavía más la posibilidad de sacar adelante su agenda, con el horizonte de presentar los Presupuestos a la vuelta del verano. “Repartió”, reconocen fuentes parlamentarias socialistas sin esconder cierta sorpresa por el hecho de que Sánchez cargase contra sus socios. La reacción a un escenario cada vez más evidente en el que Sánchez no cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara.

Junts o Podemos, imprescindibles para cualquier votación, se llevaron la peor parte en el capítulo de reproches. Sánchez incluso llegó a retar a los primeros a presentar una moción de censura, al tiempo que cuestionó que hubieran apoyado en el algún momento al Gobierno. Lo hizo tras su petición para que se apartase y dejase “que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir, de cumplir con Catalunya y de cumplir con los catalanes". En las filas socialistas interpretaron la petición de Junts como un intento de “desapegarse” de una alternativa formada por PP y Vox.

En Moncloa justifican el contraataque del jefe del Ejecutivo como una forma de defensa y rechazan la idea de que los grupos del bloque de investidura vayan a soltar amarras de forma inmediata. Lo que sí asumen es que el horizonte electoral, al que se suman las municipales de mayo de 2027, conlleva una estrategia de “diferenciación” del resto de partidos con los que han ido de la mano. El contexto, marcado por la tormenta judicial, según conceden, también influiría.

En Moncloa prevén que la voluntad de desmarcarse expresada por los socios se intensifique a partir del mes de septiembre

Las mismas fuentes de Moncloa prevén que la voluntad de desmarcarse por parte de socios se intensifique a partir del próximo mes de septiembre. Con todo, confían en poder sacar adelante las votaciones pendientes más importantes. Antes del parón estival, por ejemplo, se someterá a convalidación el decreto anticrisis con las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán. El texto todavía se está negociando y se aprobará en un Consejo de Ministros el próximo lunes.

“Ahora están más alejados”

De ahí que los socialistas intenten normalizar esta situación aun sin asumir que comienza una larga carrera electoral hasta 2027. Entre los socios, sin embargo, se trasladaba decepción tras la comparecencia de Sánchez. Sin explicaciones ni compromisos, coincidían en replicar. Desde la tribuna varios de los portavoces ya cuestionaron el recurso de Sánchez al “y tú más” desplegado como coraza frente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

“La realidad es que ahora están más alejados”, apuntaban fuentes del Gobierno tras la comparecencia. En el grupo socialista había quien ironizaba echando cuentas sobre las próximas votaciones que tenían atadas para ponerlas en cuarentena. Pese la crudeza del debate, fuentes socialistas trataban de enmarcarlo en una comparecencia “muy particular” donde el resto de grupos parlamentarios “tienen que apretar y pedir explicaciones” y que el jefe del Ejecutivo debía defenderse ante ello.

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Sí celebran que al menos con sus socios de coalición, Sumar, habría quedado claro en el debate un cierre de filas. Al mismo tiempo se censura en privado que discursos como los de Junts o Podemos “están fuera de la realidad” para justificar las reacciones de Sánchez a sus críticas. “Para usted la perra gorda, que quiere que le diga”, despachó Sánchez en su turno de réplica a la portavoz de los morados, Ione Belarra por acusarlo de favorecer el rearme militar o un falso apoyo a Palestina.

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