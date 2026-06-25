Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMapa terremoto VenezuelaDoblete sísmicoLa GuairaZapateroDentistas OlesaCalorFadesMundialIlia TopuriaSeguridad SocialAmazon Prime Day
instagramlinkedin

El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela tras el doble terremoto

El Ejecutivo regional envía todo su "cariño y solidaridad" al pueblo venezolano en estos momentos y analiza cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria en el país

El terremoto en Venezuela, en imágenes.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Rayner Peña R / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno de Canarias constituye este jueves una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país, tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

"Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela", ha señalado el portavoz del Gobierno, Afonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios, donde ha trasladado "la incertidumbre" que protagoniza unos momentos en donde el Gobierno de Canarias "quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias".

Fernando Clavijo y Manuel Domínguez suspenden sus agendas

Por este motivo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han suspendido su agenda prevista este jueves para poder hacer un seguimiento directo de la situación y poder establecer contacto con todas las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.

Noticias relacionadas

"Vamos a constituir un grupo para poder hacer seguimiento desde el Gobierno de Canarias con inmediatez y estrecha colaboración y ofrecimiento a todas las entidades. El Gobierno canario quiere enviar todo el cariño y solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
  2. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  3. Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
  4. El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
  5. Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
  6. Begoña Gómez entrega su pasaporte sin que la Audiencia de Madrid responda a sus quejas por las medidas 'disparatadas y ofensivas' de Peinado
  7. Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
  8. Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias

El miedo de los venezolanos tras los dos terremotos: "La gente va a dormir en sus carros"

El miedo de los venezolanos tras los dos terremotos: "La gente va a dormir en sus carros"

El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela tras el doble terremoto

El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela tras el doble terremoto

España mandará a Venezuela personal de la UME y ayuda de la Agencia de Cooperación por el terremoto

España mandará a Venezuela personal de la UME y ayuda de la Agencia de Cooperación por el terremoto

El PSOE se declara "harto de filtraciones" tras hacerse pública la agenda de Zapatero

El PSOE se declara "harto de filtraciones" tras hacerse pública la agenda de Zapatero

Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los terremotos y ofrece "toda la ayuda necesaria"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

El rey Felipe VI y Sheinbaum escenifican hoy la reconciliación entre España y México

El rey Felipe VI y Sheinbaum escenifican hoy la reconciliación entre España y México

Sánchez alivia a un PSOE en la UVI: "Cogemos aire, pero el agua sube cada vez más"

Sánchez alivia a un PSOE en la UVI: "Cogemos aire, pero el agua sube cada vez más"