ERC reclama que el dinero descontado del sueldo de los maestros por las huelgas se destine a mejorar escuelas

El curso escolar ha acabado, pero el conflicto educativo continúa y los sindicatos que están en pie de guerra con el Govern no garantizan que septiembre arranque con normalidad en las aulas. En este contexto, ERC reclama que el dinero que se ha descontado del salario de los maestros por las sucesivas huelgas y que han supuesto un ahorro para las arcas de la Generalitat se destine a la mejora de centros educativos públicos.

Los republicanos han registrado este jueves una propuesta de resolución en la que piden al Govern que haga público en un plazo de tres meses de qué montante se trata y en qué tiene previsto invertirlo, además de proponer que esas deducciones sirvan para el mantenimiento, renovación de equipamientos y dotación de recursos que necesitan las escuelas y no para otras actuaciones que no estén vinculadas al sector. "Los recursos que provienen del esfuerzo económico asumido por los profesionales de la educación en defensa de la escuela pública tienen que contribuir a reforzar el sistema educativo catalán y no pueden acabar destinados a finalidades ajenas a la educación", aseguran en un comunicado.

Crítica de los sindicatos

Pese a este gesto, sindicatos como la CGT han cargado contra ERC y contra los Comuns por no presentar enmiendas a los presupuestos que previsiblemente se aprobarán el jueves que viene para intentar que recojan algunas de las demandas que consideran que la conselleria de Educació debería atender. En un comunicado que han hecho público, explican que junto a otros sindicatos que no han firmado el pacto con la conselleria propusieron a las dos formaciones que canalizaran sus demandas por la vía de enmiendas pero que han rechazado esa posibilidad. La CGT acusa a los dos grupos que tienen previsto apoyar las cuentas de "bloquear mejoras en la educación" y de no querer apoyar "mejoras en las condiciones laborales del personal educativo y contribuir a resolver" un conflicto que en estos momentos está en punto muerto.

Noticias relacionadas

"Consideramos especialmente grave que estos grupos parlamentarios no hayan aceptado ni una sola de las propuestas defendidas, ni tan solo aquellas que reproducían exactamente iniciativas que ellos mismos habían impulsado o votado favorablemente en el Parlament", aseguran, y citan de ejemplo el complemento de coordinación digital. Por ello señalan la "contradicción entre el discurso público" de ERC y Comuns y su "actuación real". Tanto los republicanos como el grupo capitaneado por Jéssica Albiach han presentado enmiendas solo a la ley de acompañamiento, pero no a la del proyecto de presupuestos.