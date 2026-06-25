Illa reivindica Catalunya como "tierra de acogida": "No ponéis en riesgo la identidad catalana, la hacéis mejor"

Junio es un mes de graduaciones para escuelas y universidades, y este año también lo ha sido para el Consorci per a la Normalització Lingüística. El Palau de Pedralbes ha acogido este jueves el fin de curso de las clases de catalán que imparte este organismo público, y ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Ambos han querido agradecer el "esfuerzo" a todos los migrantes que han participado en estas clases y les han animado a continuar aprendiendo el idioma, pero también han aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a la extrema derecha.

Ante unos 400 alumnos que agotaron las entradas para la fiesta en menos de media hora, Illa ha reivindicado Catalunya como "tierra de acogida" y ha calificado la diversidad como un "enriquecimiento". "Hay gente que ve la diversidad como una amenaza, nosotros no lo vemos así, es un enriquecimiento. No ponéis en riesgo la identidad catalana, hacéis mejor Catalunya", ha sostenido el president, en un mensaje claramente dirigido a Aliança Catalana.

También Vila ha agradecido el "sacrificio" de los alumnos y ha prometido seguir aumentando las plazas. "Aprender y adoptar una nueva lengua es un acto de valentía, es atreverse a dar el primer paso y superar los miedos y las dudas", ha sostenido el titular del departamento, que también ha querido lanzar un mensaje contra la extrema derecha. En este sentido, ha pedido que la "concordia" prevalezca ante los "discursos de odio" y "romper tópicos" frente a los que quieren "enfrentar a los vecinos".

Illa y Vila también han aprovechado la celebración para poner en valor el trabajo hecho desde el Govern y para prometer más cursos de catalán. "Gracias por vuestro compromiso, nosotros facilitaremos todos los recursos para que este compromiso se pueda llevar a cabo. Este año hemos aumentado en 50.000 las plazas y lo seguiremos haciendo hasta donde convenga", ha prometido el president.

Actualmente, el Consorci ofrece unas 150.000 plazas y ha conseguido una mejora significativa de las listas de espera. En 2024, un 20% de los solicitantes se quedaban sin plaza, mientras que en la actualidad el número de solicitantes sin plaza es de un 5%.

"¡No cambiéis de lengua!"

Pero más allá de los discursos políticos, el acto también ha contado con la participación de cuatro alumnos del Consorci, que han explicado sus razones para empezar a aprender la lengua y han reclamado a los catalanohablantes que no cambien de lengua. "Quiero pedir a todos los catalanes que no cambien de lengua, por favor", ha rogado Barbara Chaibun, ingeniera de profesión y chilena de origen que llegó a Barcelona hace cuatro años.

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También Mianjing Qin (China), Delwar Hossain (Bangla Desh) y Fatima el Hadyoud (Marruecos) han explicado sus razones para aprender la lengua, mayoritariamente laborales. No obstante, también han compartido que quieren formar parte de la comunidad, y se han mostrado satisfechos de los avances que han podido lograr durante este curso, no solo lingüísticos, sino también para entender mejor la historia y la cultura catalana.