La ANC recupera el amarillo del 'procés' para la nueva camiseta de la Diada 2026

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha dado a conocer la camiseta de la próxima Diada, prevista para el 11 de septiembre de 2026, en una campaña en la que vuelve a apelar a la movilización del independentismo bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència". La organización ha difundido la propuesta a través de un vídeo en redes sociales, en el que insiste en la necesidad de mantener la implicación ciudadana para sostener las movilizaciones vinculadas a la Diada de Catalunya.

La nueva camiseta recupera el color amarillo asociado a algunas de las grandes movilizaciones del independentismo en la última década. La entidad lo vincula a etapas de alta participación en la calle y a la visibilidad internacional del movimiento.

"La camiseta recupera el amarillo más icónico de la historia reciente del independentismo y de la ANC. Es el color que llenó las calles durante la Via Catalana (2013) y la V (2014), dos de los grandes hitos de la movilización popular por la independencia. Con este regreso a los orígenes, la ANC reivindica la fuerza colectiva que situó a Catalunya en el centro de la agenda política internacional y recuerda que los grandes avances del movimiento siempre han sido fruto de la movilización sostenida de la ciudadanía", explican en un comunicado.

La ANC subraya que la venta de la camiseta no es solo un elemento identitario, sino también una vía de financiación clave para organizar la movilización del 11 de septiembre y otras iniciativas durante el año y recuerda que no recibe subvenciones públicas.

Producción local y mensaje político

La prenda se ha confeccionado íntegramente en Mataró, en línea con la apuesta de la organización por la producción de proximidad. El diseño es sencillo: en el frontal aparece el lema de la campaña acompañado de una estelada sobre el pecho, mientras que en la espalda se desarrolla el mensaje completo de la Diada 2026. "Es un diseño contemporáneo y minimalista", explican desde la Assemblea.

Noticias relacionadas

De cara a la próxima Diada, la ANC llama a volver a llenar las calles y a mantener la movilización en torno al objetivo independentista, apelando a la responsabilidad individual como base de la acción colectiva.