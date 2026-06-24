El Govern de Illa ve en el discurso de Sánchez "liderazgo y solidez" para continuar la legislatura

La legislatura debe continuar. Esta es la máxima por la que se guía el Govern de Salvador Illa, consolidado como el mayor puntal del presidente Pedro Sánchez a pesar de que las causas judiciales se amontonen en su entorno y en el del PSOE. Para el Executiu, la comparecencia de este miércoles en el Congreso para dar cuenta de los distintos flancos en los tribunales, que pese a ser festivo ha sido analizada al milímetro en la Generalitat, es la prueba de que hay suficiente "liderazgo" y "solidez" como para no sucumbir ante los cantos de sirena que exigen que precipitar las elecciones generales.

"Hemos visto a un presidente absolutamente comprometido con la verdad, con las instituciones y con la transparencia que reclama la sociedad", aseguran fuentes del Govern. Pese a que Junts ha puesto encima de la mesa que se aparte como en su día hizo Artur Mas en Catalunya y que pueda escogerse a un nuevo presidente, para el ejecutivo catalán no hay motivo para ello. Con la intervención de Sánchez, subrayan, no solo dan por satisfechas las explicaciones sobre los distintos casos de corrupción, sino que también consideran acreditado que el Gobierno tiene "un proyecto de país que no es teórico" y que ya está "transformando" la vida de los ciudadanos.

"Separar" las causas de la acción del Gobierno

En las últimas semanas y al calor de sentencias como la de José Luis Ábalos o los casos que acechan a José Luis Rodríguez Zapatero o la trama de Leire Díez, en la Generalitat se han esmerado en aislar la acción gubernamental de la esfera judicial. Han defendido que hay que "separar" la condena a un exministro del mandato de la Moncloa por más que fuera en su día la mano derecha del presidente y han reclamado prudencia con la imputación del expresidente, una figura que cuenta con un alto reconocimiento en el PSC. Además, Illa ha dicho también sin pelos en la lengua que hay una intencionalidad política detrás de otras causas que cercan a Sánchez, como la de su hermano o la de su esposa, o de actuaciones policiales vinculadas al caso Leire Díez.

Más allá de defender que el presidente del Gobierno tiene suficientes credenciales y credibilidad para continuar, desde el Govern sostienen también que su mandato le conviene a Catalunya. "Tiene un proyecto con la fuerza necesaria para mantener el avance y continuar impulsando el progreso de España y de Catalunya en beneficio de todos", insisten desde el Executiu. Junto a la estrecha relación personal que mantienen Sánchez e Illa desde que este último ejerció de ministro de Sanidad durante la pandemia, hay también un vínculo político que en la Generalitat consideran crucial. No solo porque haya una coincidencia programática tratándose de dos gobiernos socialistas, sino porque buena parte de los acuerdos tejidos con ERC, como la nueva financiación o las inversiones pactadas en infraestructuras, dependen en buena parte de que el PSOE mantenga el poder gubernamental.

Por eso, precisamente, han emplazado a los socios a seguir sosteniendo la legislatura. Ante partidos como Junts, que han reclamado directamente elecciones pero sin estar dispuestos a apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo, el Govern también ha advertido que aquellos que están dispuestos a "abrir la puerta" a un gobierno de PP y Vox deberán explicar los motivos a los catalanes. El actual Gobierno, insisten, es el que más le conviene a Catalunya y recuerdan que la amnistía, pendiente aún de aplicarse sobre Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, no hubiera sido posible sin Sánchez.

Noticias relacionadas

El segundo 'round', el comité federal

Tras la comparecencia en el Congreso, centrada principalmente en tratar de convencer a los socios de que la legislatura puede tener oxígeno pese a todo, Sánchez afrontará un comité federal el sábado que tendrá por objetivo exhibir, una vez más, un cierre de filas mayoritario en Ferraz pesa a que empiece a constatarse en las federaciones socialistas cómo la procesión va por dentro. Como hizo hace un año, Salvador Illa, como president de la Generalitat y capitán del PSC, volverá a demostrar que es uno de sus principales escuderos frente a viento y marea.