Zarzuela
El rey recibe a María Guardiola tras ser reelegida presidenta de Extremadura
La dirigente extremeña mantiene su primer encuentro institucional con el monarca desde su reelección al frente de la Junta, respaldada por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox
EFE
Felipe VI ha recibido este miércoles en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras haber sido reelegida en su cargo el pasado mes de abril.
La presidenta ha llegado al Palacio de la Zarzuela esta tarde y, tras posar con el rey para la foto oficial, ha mantenido una reunión con el monarca.
María Guardiola Martín fue elegida presidenta de la Junta de Extremadura en julio de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la región, y reelegida el pasado mes de abril con los votos a favor de su partido, el PP, y de Vox,
Ambas formaciones suscribieron un acuerdo de gobierno para Extremadura que permitió que Guardiola fuera investida, después de dos intentos anteriores fallidos.
Guardiola fue de 2011 al 2015 secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. Finalizado este ciclo, se incorporó a la política local como concejala del Ayuntamiento de Cáceres, y en 2022 fue elegida presidenta del Partido Popular de Extremadura.
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