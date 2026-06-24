La trama de Cerdán y Leire Diez presionó al vicelehendakari socialista de Euskadi para acelerar el rescate de Tubos Reunidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado conversaciones mantenidas a lo largo de 2024 entre la exmilitante socialista Leire Díez y el actual vicelehendakari y consejero de Economía del Gobierno Vasco, Mikel Torres, del PSE, relacionados con el cumplimiento del crédito concedido en 2021 a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la mercantil vasca Tubos Reunidos. Por estas gestiones, la presunta red de tráfico de influencias que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz habría obtenido 40.000 euros de la citada empresa.

En uno de los mensajes que el ya expresidente de la SEPI Vicente Fernández mandó a Leire Díez, con fecha del 7 de noviembre de 2024, se habla de presionar a través del Gobierno Vasco con el argumento de que una probable segunda presidencia de Donald Trump y el regreso de los aranceles causaría una situación difícil en la compañía.

"Lo de TTRR me acaba de decir Urrutia (directivo de la compañía) que están planteándose ya en el Consejo de Administración la solicitud de preconcurso de acreedores. Máxime con la victoria de Trump y la previsión de que vuelvan los aranceles de la época 2017-2021", señala el mensaje que obra en un informe de la UCO con fecha del pasado 6 de mayo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, / PAULINO ORIBE- PARLAMENTO VASCO

"A Santos y a Mikel"

"Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel", contesta la exmilitante socialista, un reenvío que efectivamente se produjo al dispositivo del dirigente del PSOE vasco, al que Leire Díez conocía por su etapa de alcalde de Portugalete, su ciudad natal, según han comprobado los agentes. En el caso del ex 'número 3' del PSOE no pudo comprobarse porque las conversaciones entre ambos fueron eliminadas.

Torres había sido nombrado vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo unos meses antes, en junio de 2024. Solo un mes después la trama andaba buscando que este dirigente del PSE recibiera al hoy ya exdirectivo de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.

Así, el exvicepresidente de la Sepi preguntó a Leire Díez si "Mikel la última semana de julio estará en Bizkaia", a lo que esta respondió afirmativamente. "¿Podrías gestionar una reu con él y Jesús Urrutia? Rollo caña". "Lo intento. Le he escrito", responde Díez, para preguntar seguidamente qué cargo tenía exactamente Urrutia en la compañía.

Añade el informe que si bien en la conversación la exmilitante afirmaba haber escrito en ese momento al vicelehendakari, no se han encontrado conversaciones entre ambos que pudieran hacer referencia a que dicha reunión se produjera.

Pero Torres aparece como también objetivo de la presunta trama de tráfico de influencias en los documentos incautados a Fernández. En uno de ellos se destaca el modelo de "presión política" y se menciona que Leire Díez estaría gestionando una reunión con el vicelehendakari. El documento añade que era necesario establecer una "hoja de ruta" y orientar acciones para reducir la carga financiera de Tubos Reunidos, no solo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ,"sino también con la Vicepresidencia del "GV", el Gobierno Vasco.

Esta alusión a orientar acciones con "GV", según la Guardia Civil, sería "una referencia a los mentados acercamientos a través de Leire con la Vicepresidencia del Gobierno Vasco". En otro de los mensajes detectados, con fecha del 22 de octubre, Leire Diez le dice: "Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (el miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada".

En todo caso, añaden que a pesar de las gestiones descritas en el presente apartado no se ha identificado, a partir de la documentación analizada, que se produjera finalmente una modificación de las condiciones del contrato de financiación en el sentido que buscaba la trama.

Las gestiones estarían relacionadas con la venta en julio de ese año de un inmueble que tenía Tubos Reunidos en Sestao, percibiendo por ello unos ingresos netos superiores a los 15 millones de euros. La cuestión es que con motivo de los acuerdos que esta sociedad había alcanzado con la SEPI en el marco del "rescate", no podía disponer de estos fondos libremente, sino que los mismos debían de ser depositados en distintas cuentas de amortizaciones, tanto del FASEE, como de los bancos acreedores de la entidad. Pretendían superar estos acuerdos previos y obtener liquidez.

"Tal y como se comienza a observar, en este caso es Leire la que adquirió un papel preeminente en lo que respecta a las gestiones de Tubos Reunidos, siendo la persona que gestionó una reunión con el vicelehendakari del Gobierno Vasco y, en lo que se considera de especial interés en el contexto de la investigación seguida", concluyen.