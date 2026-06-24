Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Grossa Sant Joan 2026Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanMejor nota selectividadMatemáticasBarcelonaSant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

En el Congreso

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso con una nueva propuesta bajo el brazo. Tras pedir, cuando no exigir, el adelanto electoral o una cuestión de confianza, la dirigente posconvergente ha propuesto al presidente del Gobierno que dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales en las que la extrema derecha podría lograr mucho más peso del actual.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
  2. El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
  3. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  4. Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
  5. Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
  6. Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias
  7. Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
  8. El CGPJ estudia si Peinado cometió una 'falta grave' al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Pasa a disposición judicial la concejala de Soria detenida y quedan en libertad los otros cinco arrestados

Pasa a disposición judicial la concejala de Soria detenida y quedan en libertad los otros cinco arrestados

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene las medidas "disparatadas y ofensivas" impuestas por Peinado

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene las medidas "disparatadas y ofensivas" impuestas por Peinado

Feijóo apunta a la posible imputación de Sánchez y le exige elecciones generales

Feijóo apunta a la posible imputación de Sánchez y le exige elecciones generales

Las 10 frases de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que cercan al Gobierno y al PSOE

El comisario Gómez Gordo en el juicio de Kitchen: "Bárcenas era el delincuente número uno y estaban tratando de captar a su conductor"

El comisario Gómez Gordo en el juicio de Kitchen: "Bárcenas era el delincuente número uno y estaban tratando de captar a su conductor"

Sánchez niega financiación ilegal en el PSOE y denuncia "acoso" contra su mujer y su hermano

Sánchez reduce la corrupción en el PSOE "a la antigua Secretaría de Organización", niega financiación ilegal y ve "acoso" contra su mujer y hermano

Sánchez reduce la corrupción en el PSOE "a la antigua Secretaría de Organización", niega financiación ilegal y ve "acoso" contra su mujer y hermano