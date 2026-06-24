Debate en el Congreso
Las 10 frases de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que cercan al Gobierno y al PSOE
Durante 30 minutos exactos, el presidente del Gobierno ha diferenciado unos casos de otros y ha presumido de actuar cuando los indicios han apuntado a hechos delictivos
Estas son las 10 sentencias que han constituido la columna vertebral de su intervención inicial
Sánchez comparece en el Congreso cercado por casos de corrupción
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Pedro Sánchez ha comparecido durante 30 minutos ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los casos de corrupción que cercan a su partido y al Gobierno. Estas son las 10 frases e ideas sobre las que ha articulado su intervención inicial en el Congreso de los Diputados:
- "Detrás de este cúmulo de titulares, filtraciones y especulaciones hay tres cuestiones de naturaleza y escala diferentes que determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para crear una sensación de corrupción generalizada que no existe".
- "Jamás conocí, ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas".
- "Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia e hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP".
- "El PSOE no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, son otros los que se han aprovechado de sus recursos".
- "No vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo".
- "Cuando se descubrieron estos hechos [los casos que afectan a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán], dimos un paso al frente: pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías y pusimos al servicio de la justicia y de los Cuerpos de Seguridad del Estado toda la información requerida".
- "En cuanto la investigación que afecta a Zapatero, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra y la respuesta es clara, rotunda y contundente: no lo hubo. Ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo. Nadie puede sacar aun concusiones sobre Zapatero".
- "Los casos contra mi esposa y contra mi hermano se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo que se articula en tres compases: difusión de informaciones falsas, presentación de denuncias por parte de organizaciones de ultraderecha y apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados".
- "Mi mujer empezó a trabajar con la Universidad Complutense en 2012, dos años antes de que yo fuese elegido secretario general del PSOE. Y la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a cero euros. Cero euros".
- "Yo voy a confiar en la justicia de mi país a pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque la inmensa mayoría de los jueces hacen un trabajo modélico, esencia y objetivo".
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