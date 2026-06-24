La cúpula militar de Defensa defiende mantener el vínculo con EEUU de cara a la próxima cumbre de la OTAN

“Ante las posibles dudas que puedan surgir de la posición norteamericana, debemos tener claro que hoy por hoy la OTAN sigue siendo la única organización capaz de garantizar la defensa de Europa, y preservar el vínculo transatlántico es prioritario”, ha dicho este miércoles el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, en el arranque del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que se celebra en Toledo.

En la antesala de la cumbre de la OTAN en Ankara, en el calendario ya a solo a 15 días, el JEMAD ha advertido de un mimbre principal de conversación entre aliados, la realidad, cada vez menos eludible, de que “Europa debe asumir que la seguridad no es un bien garantizado por terceros, sino una responsabilidad compartida que exige un esfuerzo propio”. Esto, tras la constatación de que “EEUU cuestiona inercias del pasado y exige con firmeza a sus aliados un cambio sustancial en el reparto de cargas y responsabilidades”.

La intervención del jefe operativo de las Fuerzas Armadas ha abierto el principal foro mixto, civil y militar, de reflexión estratégica, que cada año organiza en la capital de Castilla-La Mancha la Asociación de Periodistas Europeos, a no mucha distancia de la vieja Academia de Infantería.

Amenaza rusa

En plena crisis transformativa de la Alianza Atlántica, el almirante ha aconsejado una postura de entendimiento y colaboración entre las dos principales instituciones bajo las que vive el 98% de los habitantes de Europa occidental: la relación entre la UE y la OTAN, su complementariedad, “no debe ser entendida como una relación de competencia, sino de mutuo refuerzo”.

Ha dicho López Calderón que “frente a los riesgos y amenazas persistentes, una respuesta efectiva que proteja nuestros intereses solo se puede hacer en el marco de las alianzas de las que formamos parte”.

Esas amenazas no son solo las de los cañones y los misiles. “Europa ya está siendo objeto de ataques híbridos por parte de Rusia, que ha llevado a cabo chantajes energéticos, ciberataques a infraestructuras críticas, instrumentalización de flujos migratorios y sabotajes a fábricas de defensa…”, ha enumerado el JEMAD.

Relación con EEUU

La defensa del vínculo transatlántico ha sido eje también de la intervención de otro de los dos altos mandos militares que están pasando por Toledo. Otro almirante ha tomado la palabra para sumar la visión política de la Defensa en la descripción del cuadro de situación. Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL), ha restado excepcionalidad al momento de tensión entre Europa y EEUU en el seno de la Alianza Atlántica. “El cambio en el peso de la defensa convencional de Europa es lógico”, ha explicado, pero sin olvidar que “Europa necesita el paraguas nuclear de EEUU. Necesitamos su disuasión nuclear”.

El secretario general de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez Núñez, junto a la periodista televisiva Ángeles Blanco este martes en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa de Toledo / El Periódico

Lo ha subrayado el número tres político del Ministerio de Defensa, pero indicando que no es el momento todavía en que Europa pueda asumir la totalidad de su defensa convencional. En un conflicto de alta intensidad hoy, “sin Estados Unidos difícilmente Europa resistiría un primer embate”.

A cambio, Europa ofrece “las mejores bases”, y la oportunidad para Estados Unidos de una proyección en profundidad insustituible para su estructura de defensa.

La voz de España

Todo esto ocurre cuando, como ha descrito López Calderón, “lo que hoy se dirime es la modificación misma de las reglas de juego del sistema internacional”, y en ese panorama “asistimos a una mayor predisposición al uso del poder militar como instrumento para alcanzar objetivos políticos”.

Ese el marco general geoestratégico del pulso entre Estados Unidos y China, en el que Rusia pide también hueco, amparada por su poder nuclear, en el reparto mundial de papeles. Es el marco que rodea a los preparativos de la cumbre de la OTAN en Ankara. A esa asamblea, España debe acudir haciendo valer un nuevo papel de liderazgo que ha semblado sin ambages el almirante Martínez Núñez.

En opinión del secretario general de Política de Defensa, cuando “se alteran dramáticamente” los valores y el orden surgidos de las lecciones de la II Guerra Mundial, España tiene hoy “la voz internacional más potente en favor del multilateralismo en el mundo; la más potente, comprometida con los principios y reglas del Derecho Internacional”.

El de España es para el alto cargo de Defensa “un mensaje político, unívoco, claro, en favor de un orden internacional basado en las reglas y el multilateralismo”.

A Ankara, España debe acudir, según Martínez Núñez, consciente de esa posición, pero también haciendo valer que “somos una país líder en las misiones de la OTAN”, con aportaciones de material y tropas que la Alianza reconoce, como reconoce también, ha argumentado, que “progresamos a un ritmo satisfactorio” en la adquisición de nuevas capacidades militares.