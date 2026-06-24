Sesión en el Congreso
El abogado de Puigdemont carga contra Rufián: "Es un cobarde mantenido por todos"
Junts pide a Sánchez que dimita para elegir a otro presidente, propuesta que rechazan PP y PSOE
"Hay dos personas que adelantan decisiones judiciales en este país: Miguel Ángel Rodríguez y el abogado de Waterloo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí?". Esta frase del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, insinuando una vinculación entre el entorno de Isabel Díaz Ayuso y el de Carles Puigdemont ha levantado polvareda entre las filas de Junts. Uno de los aludidos, Gonzalo Boye, que ejerce de abogado del líder de los posconvergentes, ha respondido cargando contra el dirigente republicano, al que ha acusado de poner "ciudadanos en la diana".
"Rufián es un cobarde mantenido por todos nosotros, ahora se dedica a poner ciudadanos en la diana", ha lamentado Boye en un mensaje en la red X. En su réplica a la comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta de los casos de corrupción que acechan al PSOE, Rufián ha emplazado al PP a presentar una moción de censura. "Tienen los números. Junts les puedo asegurar que está entregadísimo y tienen a toda su prensa entregadísima", ha asegurado dirigiéndose al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Aunque hasta ahora Junts ha rechazado a apoyar una moción de censura del PP, Rufián lleva tiempo insistiendo en que el partido de Puigdemont acabará apoyando un gobierno liderado por los populares. Sus palabras han levantado críticas entre dirigentes de la formación posconvergente, como los diputados Agustí Colomines y Francesc de Dalmases. El primero lo ha acusado de "hacerse la víctima" con argumentos "pobres", y el segundo, además de tacharlo de "analfabeto", le ha recordado que ERC tiene al exconseller Joan Ignasi Elena investigado en una causa en Altafulla y le ha reprochado los "ataques al independentismo".
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones
- Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias
- Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
- El CGPJ estudia si Peinado cometió una 'falta grave' al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir