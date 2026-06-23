En Directo
Al minuto
Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel
El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"
El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió
La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
El caso Leire abre una ronda de testigos tras la condena a Ábalos
Con la resaca de la condena del Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y con el Consejo General del Poder Judicial estudiando si el juez Juan Carlos Peinado cometió una falta grave al sugerir que la Policía podría ayudar a huir a Begoña Gómez, este martes el juez del caso Leire interroga a los dos primeros testigos de una ronda de comparecencias que se extenderá hasta mediados de julio.
PSOE Aragón reivindica tolerancia cero ante la corrupción de cara a 2027
La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha iniciado los trabajos preparatorios para las elecciones municipales de mayo de 2027 y ha reafirmado su compromiso con la “tolerancia cero” frente a la corrupción tras conocerse la sentencia del caso mascarillas.
La dirección regional del partido se reunió en sesión ordinaria para poner en marcha los mecanismos previos al proceso electoral, que deberán ser aprobados de forma definitiva el próximo sábado en el Comité Federal que se celebrará en Madrid.
Durante la reunión, la Ejecutiva también analizó la sentencia del caso mascarillas, que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su asesor Koldo García a 19 años.
En este sentido, el partido expresó su “absoluto respeto” a las decisiones judiciales y reiteró un principio que considera “irrenunciable”: “quien la hace”, la paga.
Asimismo, el PSOE Aragón señala que la Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse, y subraya que su posición ha sido clara desde el primer momento, basada en la tolerancia cero con la corrupción, la colaboración con la Justicia y la máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular.
Comienzan los interrogatorios del caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comienza este martes la ronda de una veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire, la mayoría de ellos a testigos. Entre las citaciones destaca la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista para el 10 de julio.
El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán esta ronda de comparecencias.
Ambos están citados como testigos en relación con la información reservada que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo. En concreto, se investigan unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos, quien acabó admitiendo que fue él quien los filtró.
Estos dos miembros de la Guardia Civil se suman a los cuatro citados el viernes, también como testigos. Entre ellos figuran el ex máximo responsable de la UCO, Rafael Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, que alertó de una campaña contra la UCO, y el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO, para lo que habría contactado incluso con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ambas llegaron a reunirse en tres ocasiones, según ha confirmado González, aunque ella asegura que en ningún momento se trató este asunto.
Tras estas comparecencias, el jueves será el turno de Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados imputados en esta causa y representante en el caso Koldo del ex número tres del PSOE Santos Cerdán. La otra abogada imputada es la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada el 14 de julio.
El PSOE ve incomprensible que el CGPJ no expediente al juez Peinado
El PSOE considera que existen razones “más que suficientes” para que el Consejo General del Poder Judicial abra expediente al juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y vería “incomprensible” que no lo hiciese.
Así lo ha indicado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en un mensaje publicado en X, mientras el órgano de gobierno de los jueces estudia si toma medidas contra el magistrado.
“Existen razones más que suficientes para abrir expediente a Peinado. Lo contrario sería incomprensible”, ha señalado Torró.
Peinado ordenó abrir juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez, a la que impuso como medidas cautelares la entrega de su pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.
El PSOE acata la sentencia a Ábalos y carga contra Feijóo
El PSOE acata la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, pero carga contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que tacha de “hipócrita” por no denunciar la corrupción en sus filas.
“La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse”, señalan desde Ferraz tras la condena de 24 años de cárcel a Ábalos, 19 años a su exasesor Koldo García y 4 años al empresario Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
El partido defiende que su posición ha sido clara desde el primer momento: “tolerancia cero” con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular. Además, asegura que el PSOE actuó “desde el primer minuto”.
No obstante, los socialistas responden a las críticas de Feijóo, que este lunes ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez al considerar que la condena a su exministro alcanza también a su Gobierno.
Desde Ferraz acusan a Feijóo de mirar hacia otro lado ante la corrupción en su partido y de lanzar “moralina barata”. “El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral”, señalan.
Declaración de Jacobo Teijelo
Tras estas comparecencias, el jueves será el turno de Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados imputados en esta causa y que representa en el caso Koldo al ex número tres del PSOE Santos Cerdán. La otra abogada imputada es la de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada el 14 de julio.
Comienza este martes la ronda de la veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comienza este martes con la veintena de interrogatorios que ha señalado en el caso Leire, la mayor parte de testigos, entre los que destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que está citada para el 10 de julio.
El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán hoy esta ronda de comparecencias.
La condena a Aldama recibe las mayores críticas
La sentencia del Supremo libra a Aldama de entrar en prisión y lo exime de la multa de 3,7 millones que reclamaba la Fiscalía. El tribunal le impone una pena de cuatro años y medio frente a los siete años que pedía el ministerio público. “La colaboración sirve”, ha manifestado el empresario tras recibir la sentencia.
El Supremo critica que los comportamientos atribuidos a Ábalos y Koldo "socavan la arquitectura democrática"
La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, ha señalado en su sentencia que los hechos enjuiciados "son actos que socavan la arquitectura democrática" del "Estado social y democrático de derecho", reconocido en el primer artículo de la Constitución Española. Lo ha hecho en la sentencia, recogida por Europa Press, por la que ha condenado al exministro a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo a 19 años y ocho meses y al empresario a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. Y es que el tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta --y que también ha sido el ponente de la sentencia--, ha declarado culpables a Koldo y Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y a Aldama por organización criminal y cohecho.
Junts critica que el PSOE se "escandalice" con el trato a Aldama cuando han condenado a su ministro a 24 años de cárcel
El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha criticado que los socialistas se "escandalicen" del trato recibido por el empresario Víctor de Aldama en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas cuando José Luis Ábalos, que era ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y responsable de Organización el partido, ha sido condenado a 24 años de cárcel. "24 años de prisión al secretario de Organización y ministro todopoderoso, y todos los socialistas escandalizados por quien ha colaborado con la justicia --ha escrito el diputado en la red social X--. ¡La justicia señalando la luna y ellos mirando el dedo!".
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias
- Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
- El CGPJ estudia si Peinado cometió una 'falta grave' al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir
- El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte al ver riesgo de fuga
- Carmen Calvo: 'Tenemos que revisar qué ha pasado con todos los expresidentes. Nos quedaríamos todos tranquilos