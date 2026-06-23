Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel

Comienzan los interrogatorios del caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comienza este martes la ronda de una veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire, la mayoría de ellos a testigos. Entre las citaciones destaca la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista para el 10 de julio.

El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán esta ronda de comparecencias.

Ambos están citados como testigos en relación con la información reservada que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo. En concreto, se investigan unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos, quien acabó admitiendo que fue él quien los filtró.

Estos dos miembros de la Guardia Civil se suman a los cuatro citados el viernes, también como testigos. Entre ellos figuran el ex máximo responsable de la UCO, Rafael Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, que alertó de una campaña contra la UCO, y el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO, para lo que habría contactado incluso con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ambas llegaron a reunirse en tres ocasiones, según ha confirmado González, aunque ella asegura que en ningún momento se trató este asunto.

Tras estas comparecencias, el jueves será el turno de Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados imputados en esta causa y representante en el caso Koldo del ex número tres del PSOE Santos Cerdán. La otra abogada imputada es la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada el 14 de julio.