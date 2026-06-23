La UCO sitúa a Ortuzar en una reunión con la trama Leire sobre la empresa Tubos Reunidos, que fue rescatada con 112,8 millones

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del caso Leire Díez, de 6 de mayo, desvela la existencia de una reunión que habría tenido lugar el 28 de enero de 2025, "en la que participaron Carlos López de las Heras y Vicente Fernández por parte de Tubos Reunidos y Andoni Ortúzar y Joseba Aurrekoetxea por parte del PNV". El encuentro se produjo en una segunda operativa bajo sospecha, tres años después del rescate de la compañía por 112,8 millones.

Así consta en el oficio de la UCO en el que se analiza la operativa vinculada al rescate gestionado y concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la mercantil vasca Tubos Reunidos. Por estas labores, los participantes del grupo Hirurok (nosotros tres en euskera), compuesto por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, por la "fontanera" del PSOE Leire Díez, y por el empresario Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 SL, en la que según la UCO era socio Santos Cerdán (45%), recibieron un total de 114.950 euros a través de facturación emitida por la sociedad Mediaciones Martínez SL a Tubos Reunidos.

Retribución pactada

Esta retribución habría sido pactada por los integrantes de la trama con el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Valentín Irazusta, y el abono de la misma fue realizado mediante la emisión de facturas mensuales de 5.000 euros sin IVA entre diciembre de 2021 y agosto de 2023, prosigue la UCO.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a la salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Tal y como adelantó esta redacción, en 2024, para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda de Tubos Reunidos, se celebró el 13 de noviembre de 2024 otro encuentro, este en la sede del PSOE, en la Calle Ferraz. "En esta reunión participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. Con razón de esta operativa, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", dice de forma literal un informe de la UCO de 26 de mayo de 2026.

Finalmente, el 14 de marzo de 2025 Tubos Reunidos presentó a la SEPI su solicitud de aplazamiento de la obligación y de amortización y la dispensa para poder disponer de los fondos procedentes de la venta de Sestao. La aprobación de la solicitud fue firmada por el director del fondo de rescate Julián Mateos-Aparicio el 28 de marzo de 2025.

Según la UCO, los directivos de Tubos Reunidos, “siguiendo las indicaciones de Leire Díez y, aparentemente, de Santos Cerdán, con el que incluso habían llegado a mantener una reunión en la sede del PSOE en Ferraz, habría remitido la solicitud pretendida al FASEE (fondo de rescate), habiendo recibido tan sólo dos días después una comunicación de uno de sus responsables en la que exponía que estaba terminando el informe, deduciéndose de su comunicación que la respuesta podía ser positiva”.

Versión del PNV

Desde el PNV responden a las informaciones publicadas tras conocerse el informe de la UCO admitiendo que el partido “se ha preocupado en el pasado reciente por empresas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos, con acciones tanto en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas”.

Es más, avanzan que el PNV “seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario” porque, argumentan, “la defensa de la ciudadanía vasca y su bienestar son parte fundamental del trabajo diario de EAJ-PNV, y esa defensa pasa también por interesarse por la situación en la que se encuentran determinadas empresas”.

“Empresas que son estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que tienen un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas y, por tanto, en el bienestar de un número importante de ciudadanas y ciudadanos”.