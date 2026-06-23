Comisión de investigación
El Parlament cita a Parlon y Trapero el 14 de julio para dar explicaciones sobre las infiltraciones policiales
El comisario jefe de los Mossos, Eduard Esquius, y el jefe de Información, Carles Hernández, también están convocados para comparecer en la Cámara catalana por estas operaciones encubiertas
El Parlament pide el cese de Parlon y Trapero por la infiltración de dos mossos en una asamblea de profesores
La comisión de investigación del Parlament sobre la infiltración de agentes policiales en movimientos sociales, políticos y populares en Catalunya ha citado para el próximo 14 de julio a la consellera de Interior, Núria Parlon; al director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; al comisario jefe del cuerpo, Eduard Esquius, y al responsable de la Comisaría General de Información, Carles Hernández.
Según ha explicado este martes el presidente de la comisión y diputado de la CUP, Xavier Pellicer, en rueda de prensa, la intención es que los citados den explicaciones tanto sobre la infiltración de agentes en una asamblea de docentes como sobre "todas aquellas que se hayan podido producir en los últimos años". Pellicer ha subrayado que la comisión quiere aclarar el alcance de estas operaciones y determinar posibles responsabilidades políticas y operativas dentro del cuerpo policial y del departamento de Interior de este Govern y los anteriores.
En este sentido, el representante de la CUP ha reiterado la petición de dimisión de la consellera Parlon y de Trapero, al considerar que ambos deben asumir responsabilidades políticas por los hechos investigados. De hecho, el Parlament ya aprobó el mes pasado una resolución en la que instaba al cese de Parlon, con los votos a favor de Junts, ERC y la CUP (Vox, Comuns y Aliança Catalana se abstuvieron, mientras que PSC y PP votaron en contra), y en la que también se reclamaba la salida de Trapero, en este caso con el apoyo de los Comuns.
El texto aprobado por la Cámara catalana calificaba además el operativo policial para infiltrarse en asambleas de docentes como "un atentado contra el derecho de reunión y manifestación".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias
- Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
- El CGPJ estudia si Peinado cometió una 'falta grave' al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir
- El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte al ver riesgo de fuga