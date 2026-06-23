El Parlament cita a Parlon y Trapero el 14 de julio para dar explicaciones sobre las infiltraciones policiales

La comisión de investigación del Parlament sobre la infiltración de agentes policiales en movimientos sociales, políticos y populares en Catalunya ha citado para el próximo 14 de julio a la consellera de Interior, Núria Parlon; al director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; al comisario jefe del cuerpo, Eduard Esquius, y al responsable de la Comisaría General de Información, Carles Hernández.

Según ha explicado este martes el presidente de la comisión y diputado de la CUP, Xavier Pellicer, en rueda de prensa, la intención es que los citados den explicaciones tanto sobre la infiltración de agentes en una asamblea de docentes como sobre "todas aquellas que se hayan podido producir en los últimos años". Pellicer ha subrayado que la comisión quiere aclarar el alcance de estas operaciones y determinar posibles responsabilidades políticas y operativas dentro del cuerpo policial y del departamento de Interior de este Govern y los anteriores.

En este sentido, el representante de la CUP ha reiterado la petición de dimisión de la consellera Parlon y de Trapero, al considerar que ambos deben asumir responsabilidades políticas por los hechos investigados. De hecho, el Parlament ya aprobó el mes pasado una resolución en la que instaba al cese de Parlon, con los votos a favor de Junts, ERC y la CUP (Vox, Comuns y Aliança Catalana se abstuvieron, mientras que PSC y PP votaron en contra), y en la que también se reclamaba la salida de Trapero, en este caso con el apoyo de los Comuns.

Noticias relacionadas

El texto aprobado por la Cámara catalana calificaba además el operativo policial para infiltrarse en asambleas de docentes como "un atentado contra el derecho de reunión y manifestación".