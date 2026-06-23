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Lectura única

El Parlament acuerda tramitar por la vía rápida la ley contra la compra especulativa de vivienda para aprobarla antes de agosto

PSC, ERC, Comuns y CUP negocian un texto común a partir de las dos normas de comunes y anticapitalistas para frenar la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión

Los Comuns proponen tipificar como grandes tenedores quienes tengan cinco propiedades en toda Catalunya

Miles de personas se manifiestan por la crisis de vivienda en Barcelona,

Miles de personas se manifiestan por la crisis de vivienda en Barcelona, / MARC ASENSIO

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Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
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El Parlament ha desbloqueado las dos proposiciones de ley impulsadas por los Comuns y la CUP para frenar la compra especulativa de vivienda, que llevaban más de cuatro meses registradas en la Cámara catalana. Tras el acuerdo de la junta de portavoces este martes por mayoría de PSC, ERC, Comuns y CUP, ambas iniciativas se tramitarán por la vía rápida, es decir, mediante el procedimiento de lectura única.

Está previsto que la semana del 7 de julio el pleno celebre la primera de las dos votaciones que contempla este mecanismo, según ha explicado el portavoz de los Comuns, David Cid. "Será necesario trabajar con PSC, ERC y la CUP para encontrar un punto de consenso en el texto y estamos trabajando para poder aprobarla antes de que acabe este periodo de sesiones", ha señalado en rueda de prensa en el Parlament, consciente de que aún quedan aspectos por pulir en una ley que todavía no tiene consenso y que sería pionera en España.

Si el hemiciclo da luz verde a la tramitación por lectura única esa semana -la del 7 de julio-, la norma podría aprobarse definitivamente 15 días después, en el último pleno de este periodo de sesiones, la semana del 22 de julio, siempre que PSC, ERC y Comuns, como mínimo, logren un acuerdo sobre la arquitectura del texto y que ningún partido lo lleve al Consell de Garanties Estatutàries, una opción que solo tienen Junts y el PP.

Dos normas

La primera propuesta fue registrada por la CUP en febrero, mientras los Comuns negociaban con el PSC una norma en este sentido para dar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat. Los comunes registraron su propia iniciativa poco después, pero esta quedó paralizada cuando Salvador Illa retiró esas cuentas públicas del Parlament por la falta de apoyo de ERC. Se mantuvo, sin embargo, como línea roja para apoyar los segundos presupuestos que el Govern llevó a la Cámara catalana dos meses después y que se aprobarán, si no hay giro de guio, el próximo 2 de julio.

Pese a tratarse de dos textos diferentes, ambas formaciones han defendido desde el principio la necesidad de confluir en un único texto. Fuentes de la negociación señalan que, aunque el texto de partida será el de los Comuns, se trabaja para incorporar también las propuestas de la CUP, centradas en las demandas del Sindicat de Llogateres, que también participa en las conversaciones.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha defendido en una rueda de prensa en el Parlament esa voluntad de acuerdo y ha subrayado que, más allá de las "diferencias entre propuestas y del formato del debate parlamentario", su objetivo es "forzar una respuesta del Govern" para abordar de forma efectiva la especulación inmobiliaria como paso "imprescindible" para atajar la crisis de vivienda en Catalunya.

La intención siempre fue aprobar la norma antes del verano, pero la paralización derivada del bloqueo presupuestario retrasó el calendario. Aun así, tanto Cid como Pellicer se han mostrado confiados en poder sacarla adelante antes de agosto y han insistido en que el objetivo es que los grandes tenedores dejen de tratar la vivienda como un activo puramente especulativo, motivo por el cual ve "imprescindible" que se apruebe cuanto antes en el hemiciclo.

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La propuesta, pionera en España, consiste en cambiar la Ley de Urbanismo para dar a los ayuntamientos de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la capacidad de restringir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad. El objetivo es evitar que grandes propietarios y fondos de inversión sigan concentrando inmuebles en áreas donde el acceso a la vivienda es más difícil.

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