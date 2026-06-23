Leire Díez logró que la SEPI aceptara que Tubos Reunidos retrasara la devolución de 10 millones del rescate de 112,8 millones

La trama que integraban la "fontanera" del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000 SL, logró que la empresa vasca Tubos Reunidos retrasara la devolución de 10 millones de euros del dinero que había sido prestado por el rescate de 2021. Y lo hizo al destacar la importancia del empleo femenino en la planta de esta compañía en Amurrio (Álava), según se desprende de un informe de 191 páginas de 6 de mayo elaborado por la Policía Judicial.

El 23 de julio de 2024 Tubos Reunidos vendió una fábrica en Sestao (Vizcaya) por un importe neto de 15,2 millones de euros. Y en virtud de los acuerdos suscritos para la obtención del rescate de 112,8 millones de la SEPI, esta empresa vasca estaba obligada a destinar 9.882.309 euros a la amortización de esta deuda el 22 de julio de 2025. Pero los directivos de esta empresa, tras fracasar en su intento de convencer a la SEPI de posponer este pago, recurrieron "a los servicios" de los integrantes de la trama autodenominada Hirurok (nosotros tres en euskera), que daba nombre a un chat que integraban los tres miembros de la red de corrupción de Leire Díez.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

"Es precisamente en estas fechas cuando se observan las primeras gestiones de Vicente Fernández y Leire Díez relativas a este asunto", dice la UCO. Concretamente, el 22 de octubre de 2024 fue Leire Díez la que se puso en contacto con el Vicelehendakari del Gobierno vasco Mikel Torres Lorenzo, con el objetivo de concertar una reunión el 30 de octubre de 2024 entre este cargo y el exdirectivo de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.

Hablar con Cerdán

Poco después, un directivo de Tubos Reunidos, en concreto Carlos López de las Heras, compartió con Leire Díez un documento denominado "Planteamiento y racional operación", el cual contenía las líneas generales de una operación en la que se solicitaba de la SEPI "la dispensa de la obligación de amortización extraordinaria anticipada para poder disponer del efectivo para hacer frente las necesidades de liquidez de la empresa". Además, De la Heras se reunió "con la SEPI", y la "fontanera" anunció su intención de "hablar con Santos Cerdán, que por la tarde del lunes va a Bilbao".

El 13 de noviembre de 2024 se celebró otro encuentro, este en la sede del PSOE, en la Calle Ferraz. "En esta reunión participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. Con razón de esta operativa, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", dice de forma literal un informe de la UCO de 26 de mayo de 2026. La UCO concluye que tras esta reunión, "Cerdán pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos, entendiéndose del contexto que se viene exponiendo que la misma solo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI".

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en una comisión de investigación del Senado. / Eduardo Parra / Europa Press

Y el 19 de noviembre de 2024, el exdirectivo de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia envió a Leire Díez un borrador del escrito que la empresa vasca pretendía dirigir a la SEPI solicitando poder disponer del "dinero de Sestao". Urrutia remarcó que "SC" (siglas previsiblemente referidas a Santos Cerdán) requería el borrador como complemento de "las gestiones" que iba a hacer. Asimismo, convinieron "reforzar'' el escrito que pretendía evitar el pago de casi 10 millones para "cubrir las necesidades de liquidez".

Empleo femenino

Una vez que Leire Díez obtuvo el documento de Tubos Reunidos, la "fontanera" anunció su intención de "completar el documento, para lo que solicitó datos de empleo femenino de la planta de Amurrio", explica la UCO, que después detalla una a una la actuación de Leire Díez. "Pregúntale a Jesús [Pérez Rodríguez-Urrutia] si tienen datos de empleo femenino en la planta de Amurrio", escribió la exmilitante socialista.

Finalmente, Leire Díez remitió por correo electrónico su versión del borrador del escrito que Tubos Reunidos debía remitir a la SEPI. "Esta versión de Leire Díez únicamente modificaba la versión de Urrutia añadiendo referencias al empleo femenino en Tubos Reunidos", destaca la UCO en su informe, que especifica en qué consistió el cambio que realizó en el escrito la "fontanera": "Cabe destacar, asimismo, el compromiso que tiene Tubos Reunidos con el empleo femenino de calidad, empleo asociado a disciplinas STEM, que tan importante es en el ámbito semi rural y en sectores especialmente globalizados e internacionalizados como es este, el siderúrgico".

Archivo - El soci de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola, en imatge d'arxiu. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández reenvió la versión que redactó Leire Díez a los directivos de Tubos Reunidos, a los que indicó que debían enviar el documento "con las modificaciones realizadas por Leire Díez". Al día siguiente, el 26 de noviembre de 2024, la compañía remitió a la SEPI el documento, que provocó "un cambio positivo" debido a "gestiones políticas", que según la UCO habría protagonizado Cerdán.

Petición autorizada

Tras una nueva solicitud, "Tubos Reunidos recibió la validación de los diferentes organismos del fondo de rescate de la SEP", que le permitió retrasar la amortización del rescate. "Finalmente, la petición fue autorizada el mismo día 28 de marzo de 2025, al firmar la correspondiente resolución de Julián Mateos-Aparicio por delegación de la presidenta de la SEPI Belén Gualda González.

"Por las actuaciones expuestas anteriormente, la mercantil Tubos Reunidos acordó el pago a Vicente Fernández de 40.000 euros. [...] No obstante, se deduce que la actividad desarrollada por Leire Díez y teniendo en cuenta la vinculación entre ambos, quedaría incardinada igualmente en este pago", concluye la UCO en su informe de 26 de mayo.