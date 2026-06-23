Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas selectividad 2026ÁbalosSant Joan 2026Factura luzCarmen CalvoBarcelonaBostonMessiKira MiróCristiano RonaldoRestaurantesLa Grossa Sant Joan 2026
instagramlinkedin

Investigación

La Guardia Civil registra dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias sobre el área de Comercio

La operación policial está vinculada a una investigación abierta en un juzgado de la ciudad

El Ayuntamiento de Soria, en una imagen de archivo.

El Ayuntamiento de Soria, en una imagen de archivo. / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Soria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de este jueves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
  2. El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
  3. Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
  4. Jordi Martí se convierte en el candidato de Junts en Barcelona y da un toque de atención a Puigdemont al ganar las primarias
  5. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  6. Los recursos pendientes sobre el jurado, la piedra en el camino de Peinado para procesar a Begoña Gómez antes de jubilarse
  7. El CGPJ estudia si Peinado cometió una 'falta grave' al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir
  8. El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte al ver riesgo de fuga

La Guardia Civil registra dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias sobre el área de Comercio

La Guardia Civil registra dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias sobre el área de Comercio

Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel

Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel

El Consejo de Ministros aprobará una partida extra para dependencia de 2.218 millones: "Seguimos para mejorar la vida de la gente"

El Consejo de Ministros aprobará una partida extra para dependencia de 2.218 millones: "Seguimos para mejorar la vida de la gente"

El ajuar de Zapatero: "Ya no hay gente que encargue joyas de 100.000 euros"

El ajuar de Zapatero: "Ya no hay gente que encargue joyas de 100.000 euros"

El PP pisa el acelerador de su pacto con Vox en Andalucía y activa la cuenta atrás para la investidura de Juanma Moreno

El PP pisa el acelerador de su pacto con Vox en Andalucía y activa la cuenta atrás para la investidura de Juanma Moreno

La "desintegración" y el silencio del 'abalismo' en Valencia: sobrevivir a José Luis Ábalos

La "desintegración" y el silencio del 'abalismo' en Valencia: sobrevivir a José Luis Ábalos

El Gobierno marca distancias con Ábalos y reserva el 'lawfare' para los casos Begoña Gómez y David Sánchez

El Gobierno marca distancias con Ábalos y reserva el 'lawfare' para los casos Begoña Gómez y David Sánchez

El Supremo acredita que el Gobierno tramitó contratos de mascarillas por 32,5M€ a la empresa de Aldama antes de publicarse la oferta

El Supremo acredita que el Gobierno tramitó contratos de mascarillas por 32,5M€ a la empresa de Aldama antes de publicarse la oferta