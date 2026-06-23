Un guardia civil declara que exjefes de la UCO no admitieron presiones antes de ser interrogados por la unidad

El secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil ha declarado ante el juez del 'caso Leire Díez' que dos exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado negaron en un primer momento haber recibido presiones de la cúpula en investigaciones que afectan al Gobierno, si bien posteriormente, al ser interrogados por agentes de la propia unidad operativa, admitieron que sí se habían sentido presionados.

Asimismo, el general responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil ha explicado ante el magistrado que consideró fiable una información que le llegó sobre la existencia de una campaña contra la UCO, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ambos mandos han comparecido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la instrucción sobre la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán y la coordinación de la exmilitante socialista Leire Díez.

En el marco de esta causa, el juez investiga si agentes de la Guardia Civil habrían recibido presiones para "ponerse de perfil" en la investigación judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto caso de irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.

Fueron los generales y antes exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo quienes revelaron ante agentes de la propia unidad que habrían recibido estas presiones por orden del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, según consta en un informe de la UCO. De hecho, Yuste y López Malo han sido citados en el marco de esta causa el próximo viernes, cuando darán su versión de lo ocurrido.

Además, la Guardia Civil investiga si Leire Díez pudo ejercer influencia sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para la apertura de tres informaciones reservadas por posibles filtraciones desde la propia UCO, un extremo que ha sido negado por el Ministerio del Interior.

En este contexto, fuentes jurídicas han explicado que el secretario del DAO, que es el que firmó una de las tres informaciones reservadas, ha relatado ante el magistrado que Yuste y López Malo no reconocieron previamente esas supuestas presiones para "ponerse de perfil" antes de admitirlas ante la UCO.

El general, por su parte, se ha remitido a la nota de despacho del Servicio de Información de la Guardia Civil en la que alertaba de la existencia de una estrategia de Leire Díez para "menoscabar la imagen de la UCO", que consta en uno de los informes incorporados al sumario y al que también tuvo acceso esta agencia de noticias.

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Las mismas fuentes han indicado que este alto mando del Instituto Armado no ha revelado de dónde le llegó la información sobre la supuesta campaña de Díez contra la UCO, si bien ha dicho que la consideró fiable.