El Govern destinará 140 millones al mantenimiento del parque público de vivienda

El Govern no solo se ha comprometido a ampliar el parque público de vivienda, sino también a impulsar rehabilitaciones y a mantener los pisos de alquiler asequible que ya están bajo su custodia pero que son de antigua construcción y que por eso acumulan deficiencias estructurales. Con ese objetivo, ha aprobado destinar 140 millones de euros durante cuatro años para garantizar su habitabilidad y seguridad.

Para ello, la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha sacado a licitación el contrato mixto de obras y servicios de mantenimiento, conservación, mejora y adecuación de viviendas, elementos comunes y espacios que gestiona. El importe para este año es de 29,4 millones de euros, pero el contrato será prorrogable por tres años más.

Más pisos que necesitan obras

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicado que la licitación aumenta un 28% más respecto la anterior de hace tres años, algo que responde a que en los dos últimos años se ha ampliado el parque público en 3.500 viviendas obtenidas por tanteo y retracto que, en muchas ocasiones, requieren de intervenciones y obras para ponerlas en alquiler. Un hecho que se suma a la antigüedad de buena parte de los bloques de titularidad pública, que cada vez necesitan más rehabilitaciones, y, también, al incremento del coste de la mano de obra, calculado en un 12,5%.

"Esperamos poder tener un buen mantenimiento preventivo y correctivo", ha defendido Paneque, además de asegurar que se trata de una inversión que busca la conservación de un "patrimonio" público que tiene que continuar dando respuesta a la demanda de vivienda asequible, considerado por la ciudadanía como el principal problema que tiene la sociedad catalana actualmente.

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El Govern recuerda que el parque gestionado por la Agència de l'Habitatge está en plena expansión. Este mismo mes se han adquirido mil pisos más, una transacción que se suma a las promociones de nueva construcción del Incasòl financiadas con fondos Next Generation y a las que están previstas dentro del plan para construir 50.000 viviendas antes de 2030 que prometió Illa al inicio de la legislatura.