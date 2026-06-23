El Govern defiende "separar" la sentencia a Ábalos de la actuación del Gobierno de Sánchez

El apoyo del Govern de Salvador Illa al Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene inquebrantable. Lo era antes de la sentencia a José Luis Ábalos y lo es ahora que ha sido ya condenado a 24 años de cárcel. A las puertas de que el presidente comparezca este miércoles para dar explicaciones en el Congreso, desde la Generalitat han defendido la continuidad del actual ejecutivo con el argumento de que hay que aislar las causas judiciales que acechan al PSOE de la actuación del Gobierno, que considera que está en condiciones de poder continuar la legislatura.

"Hay que separar las causas judiciales que afectan a personas concretas respecto la actuación del Gobierno, que para nosotros es adecuada y coincidente", ha defendido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tratando de poner un cortafuegos entre lo que sucede en los tribunales y la acción de la Moncloa. La también consellera ha reafirmado la "tolerancia cero" con la corrupción de su espacio político, pero ha sostenido que el hecho de "sentarse al lado" de un condenado como hicieron tanto Sánchez o el propio Illa cuando era ministro de Sanidad no tiene "ni interés ni incidencia" que impida la continuidad de un gobierno.

"Respeto" por las decisiones judiciales

Lo que sí que ha tratado Paneque es de no meterse en camisa de once varas y ha esquivado valorar si las penas de caso de las mascarillas son desproporcionadas. De hecho, no ha ido más allá de manifestar "respeto" por las decisiones judiciales con independencia de si "gustan més o menos" y de afirmar que la justicia debe ser imparcial y mantener un trato igualitario con todos. La única concesión que ha hecho es la de afirmar que "ni los políticos deben hacer de jueces ni los jueces hacer de políticos".

Lo ha dicho en referencia también a la decisión del Consejo General del Poder Judicial de abrir un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, podrían ayudarla a huir, motivo por el que ha ordenado que se le retire el pasaporte. "Hay duda e inquietud sobre la desproporción de la actuación", ha reconocido la consellera, que ha anticipado que, en todo caso, esperarán a la decisión final para ir más allá en las valoraciones. Más contundente fue Illa durante el fin de semana, cuando tachó de "claramente excesiva" la medida cautelar contra Gómez.

Noticias relacionadas

De lo que no hay duda en el Govern es del alto interés en que la legislatura no se dé por agotada pese al aluvión de causas judiciales. A modo de ejemplo, Paneque ha elogiado la gran inversión en dependencia anunciada este martes por el presidente del Gobierno, que conecta con uno de los planes impulsados por el Govern para acelerar el cobro de las ayudas, y los recursos que se están destinando a vivienda, una de las principales carpetas en las que está actuando la Generalitat. Y es que el programa de Illa, así como las condiciones pactadas con ERC, está estrechamente vinculado al de Sánchez, por lo que el apoyo político y personal se mantiene intacto.