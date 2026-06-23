Felipe González pide a Sánchez que asuma su "responsabilidad política" por la sentencia de Ábalos y convoque elecciones generales

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado a Pedro Sánchez desde Toledo que asuma su "responsabilidad política" por la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y convoque elecciones generales. El exlíder socialista ha dicho que Ábalos o Santos Cerdán eran "la mano derecha, la izquierda o las dos manos" de Sánchez y "fueron nombrados por tener su confianza". "En este caso hay una responsabilidad política evidente", ha aseverado.

Durante un coloquio en Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, González ha remachado que "por "este mismo tipo de responsabilidad política, Ábalos se subió a la tribuna del Congreso para plantear una moción de censura a Rajoy para que se fuera. Es exactamente igual". En su opinión, el "liderazgo no mercenario consiste en asumir la responsabilidad política". Y esta se asume, ha aclarado a continuación, "de dos maneras fundamentales: dimitiendo o convocando elecciones".

En su opinión, Sánchez debería haber convocado ya elecciones al no poder aprobar los Presupuestos porque "es lo que hacen todas las democracias del mundo". Pero llegados a esta punto, ahora ya está obligado a hacerlo "para asumir su responsabilidad política".

Ábalos y Cerdán, "el núcleo fundador de esta etapa"

Por su parte, García-Page ha resaltado que tanto Ábalos como Cerdán son "el núcleo fundador de esta etapa" de Gobierno. Son "los cimientos del edificio" construido en el PSOE en los últimos 10 años. Por eso, ha anunciado que en el Comité Federal que se celebrará el sábado va a "pedir explicaciones". "Como militante y como socialista tengo derecho a tener respuestas, quiero claridad", ha espetado. El dirigente castellano-manchego ha criticado que el Comité Federal lleve un año sin convocarse "y llevamos también cuatro años sin consejo territorial", ha recordado. "Pero tenemos derecho a saber y la respuesta no puede ser una conspiración planetaria de la ultraderecha", ha concluido.

Ambos dirigentes han calificado como "correcta" la sentencia del Tribunal Supremo. Y han criticado que el PSOE esté poniendo el acento en que el Supremo haya suspendido la pena a Víctor de Aldama por colaborar con la justicia. González ha asegurado que "Aldama es tan creíble como antes lo fueron otros" y ha recordado que "el propio ministro de Justicia ha animado a la gente a denunciar la corrupción", con lo que ahora "hay que ser coherentes" y aceptar la decisión judicial.

Felipe González ha considerado que "la sentencia está bien hecha", "es muy medida" y que es "unánime". Por último, ha puntualizado que Ábalos ha sido condenado a "24 años por una serie de delitos que se acumulan", en referencia a la "desproporción sangrante" de la que ha hablado el Gobierno. Page, por su parte, ha advertido que él se cuidaría de "poner tanto el dedo en la llaga de la pena de Aldama" no sea que los ciudadanos piensen "que hay cierto miedo a otros posibles confidentes", en referencia sin citarlos a Julio Martínez por el caso Zapatero o a Leire Díez por el caso Cloacas.

Ambos dirigentes han participado esta tarde en un coloquio en el hotel Eurostars Palacio de Buenavista de Toledo que forma parte de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

"Que Zapatero devuelva las joyas, por favor"

Preguntados por el caso Zapatero, Felipe González ha criticado la respuesta de Sánchez, que no ha aclarado si el expresidente debería devolver las joyas que supuestamente le regalaron. "Sí, por favor, que las devuelva cuanto antes, es algo elemental", ha dicho. Antes de mostrarse sorprendido por las investigaciones que ahora cercan al expresidente socialista, un caso que "hace mucho más daño al PSOE que el resto de asuntos judiciales actuales".

Page, por su parte, se ha declarado "impactado" con las informaciones en torno a Zapatero porque "en ningún momento pensé que tuviera ambiciones económicas". "Si las cosas son como parecen va a ser muy duro", ha añadido.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha sido en varios momentos crítico con la situación actual del PSOE porque "hay una ausencia absoluta de autocrítica" en el seno del partido. Y ha dicho -irónicamente- que espera que el próximo sábado, "al menos la mitad del Comité Federal sea autocrítico".