Barcelona completa el mosaico de candidatos a las elecciones municipales con la incógnita de Vox

A las puertas del verano, en Barcelona se respira ya aires de precampaña. De hecho, tras el descanso estival, el curso político se retomará ya en pleno contexto electoral. Es por ello que los partidos se han apresurado a cerrar el elenco de alcaldables para estar preparados para unos meses decisivos para darse a conocer entre los votantes. En estos momentos, los principales candidatos que tratarán de disputar la alcaldía a Jaume Collboni han sido ya designados, salvo el de Vox y el de formaciones que no tienen representación en el ayuntamiento.

Si una cosa tienen clara a izquierda y a derecha es que los pactos serán clave en un consistorio cada vez más fragmentado donde en los últimos años se ha puesto de manifiesto que tejer mayorías para gobernar es cada vez más complejo, especialmente desde la irrupción de partidos de extrema derecha. A continuación, los rostros que protagonizarán la batalla barcelonesa de 2027.

El alcalde Jaume Collboni, en un acto / JORDI OTIX

Por primera vez desde que se presentó como candidato en 2015, en el PSC no está en duda que Jaume Collboni será de nuevo el cabeza de cartel. Que en 2023 lograra la alcaldía con los votos de Comuns y PP lo ha blindado a la interna y acallado el debate que en contiendas anteriores se abrió sobre su capacidad para hacerse con la vara de la capital catalana. Hace tres años incluso se encargaron encuestas con un abanico de dirigentes para valorar una alternativa, pero Salvador Illa fue su principal valedor para que tuviera una tercera oportunidad. En la dirección del PSC nadie duda de que lo tiene todo a favor para continuar siendo alcalde. Eso sí, formalmente no será proclamado candidato hasta marzo del año que viene, cuando falten dos meses para las elecciones.

El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en una rueda de prensa / Europa Press

Jordi Martí es desde este pasado domingo el candidato de Junts en Barcelona. Lo es después de haber conseguido imponerse en unas primarias, que la dirección no quería celebrar, con un 40,29% de los votos. Los militantes posconvergentes en la capital catalana apostaron por la opción continuista y premiaron la experiencia de Martí, que es concejal en el Ayuntamiento desde 2011, y que contaba con el apoyo explícito del exalcalde Xavier Trias. Su victoria supone un toque de atención al líder de la formación, Carles Puigdemont, que quería una cara nueva para la capital catalana y que trató de evitar -sin éxito- que Martí fuera el alcaldable.

El alcaldable de los Comuns y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Los Comuns decidieron zanjar el debate de la sucesión de Ada Colau en febrero con unas primarias en las que se impuso el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello junto a la concejal Carol Recio, que será la número dos de la lista. El alcaldable es uno de los fundadores del espacio político y ya fue teniente de alcaldía durante el mandato en que Barcelona en Comú irrumpió en el ayuntamiento. Contra pronóstico, tuvo rival, el comunicador y escritor Bob Pop, que se quedó con el 27% de los apoyos pero que agitó el debate interno sobre cómo revitalizar el partido para volver a aspirar a la alcaldía. Aunque Pisarello manifestó estar dispuesto a explorar un frente de izquierdas con partidos como ERC o la CUP, por ahora su proclama ha caído en saco roto.

La secretaria general de ERC y candidata en Barcelona, Elisenda Alamany, / Sara Soteras / ACN

Elisenda Alamany tiene siete años de experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, pero las municipales de 2027 serán las primeras como cabeza de lista. El gran objetivo de ERC es hacer olvidar la amarga noche electoral de 2023, cuando cayó con estrépito en la ciudad, con un liderazgo renovado y femenino. Las encuestas indican una tendencia al alza, pero la carrera es larga. La primera meta de Alamany ha sido llegar antes que nadie a la parrilla de salida: ya hace meses que empezó la precampaña en las redes con vídeos que, alguna vez, han agitado la polémica. Es la secretaria general de ERC, por lo que el partido se volcará con ella.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera / Lorena Sopêna / Europa Press

Daniel Sirera volverá a ser el candidato del PP en Barcelona. De hecho, ya manifestó hace un año, justo en el ecuador del mandato, que tenía la intención de mantenerse al frente de la representación del partido en la capital catalana. Hombre de confianza de la dirección de la calle Génova, no ha tenido rival que se interponga en ese camino, aunque eso no significa que no tenga detractores en el partido liderado por Alejandro Fernández. A principios de junio presentó ya su programa, basado en facilitar el acceso a la vivienda, recuperar la seguridad y velar por el comercio local. En 2023 sus votos fueron decisivos para que Collboni fuera alcalde, algo que no se ha traducido en una cooperación con el PSC.

Vox no ha designado oficialmente a su candidato y, de hecho, no está garantizada la continuidad de Gonzalo de Oro, el líder actual del partido en el consistorio barcelonés. Aunque él manifestó el año pasado su voluntad de volver a ser el cabeza de cartel, su nombre está cuestionado y ya han empezado a valorar alternativas, algo que ha generado tensiones internas en la formación en Catalunya. Su continuidad está en estos momentos en manos de la dirección. Lo que sí que apuntan las encuestas, con independencia de quién asuma el papel de alcaldable, es que su tendencia electoral será al alza.

Jordi Aragonès, en su presentación como candidato en Barcelona. / MANU MITRU

Aliança Catalana ha acabado recurriendo a Jordi Aragonès, uno de sus ideólogos y miembro de su núcleo duro, para afrontar el reto de lograr representación en Barcelona. Sondearon antes otros nombres, como el de Jaume Giró y Jaume Alonso Cuevillas, vinculados a Junts, el publicista Lluís Carrasco o el expresidente del Barça Sandro Rosell, pero ninguna de estas opciones fructificó. Así que Sílvia Orriols deposita esta misión en uno de sus hombres de confianza, encargado hasta ahora de tejer entre bambalinas el discurso islamófobo y a favor de la vía unilateral para lograr la independencia. El último barómetro municipal del Ayuntamiento situó al partido de extrema derecha cuarta posición, con un 3,9% de intención de voto.

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Hay otros dos partidos que han manifestado su voluntad de presentarse a las elecciones municipales en Barcelona pero que por ahora no han designado candidato. Por un lado, está la CUP, que perdió la representación en 2019 y que habrá que ver si lo vuelve a intentar. Por el otro, está Podem Catalunya, que ha expresado su intención de presentarse con sus propias siglas en Barcelona sin que, por ahora, hayan alcanzado ningún acuerdo con los Comuns.