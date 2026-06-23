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CASO MASCARILLAS

Podemos apunta al fin de Sánchez tras la sentencia de Ábalos: "Su tiempo ha terminado"

El partido defiende que "la situación es insostenible" para el Gobierno

La líder de Podemos, Ione Belarra, este martes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La líder de Podemos, Ione Belarra, este martes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. / Javier Lizón / EFE

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Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
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Podemos eleva un grado más el tono contra el Gobierno y por primera vez se opone abiertamente a su continuidad, asegurando que es "inostenible" y que ya "no tiene sentido". Todo ello un día después de conocerse la sentencia del exministro José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por delitos de malversación, cohecho, organización criminal y tráfico de influencias junto a su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Una condena que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado como "sentencia definitiva", apuntando de manera directa a la salida de Pedro Sánchez, cuyo "tiempo se ha acabado".

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha apelado al fin de la legislatura. "Así no podemos seguir", defendió, alegando que "esta situación es insostenible" y que "este Gobierno no sirve". La exministra de Podemos criticó también la falta de explicaciones de Pedro Sánchez cuando cesó a Ábalos en julio de 2021, "sin ningún motivo aparente, sin ninguna explicación pública", y ha concluido que lo hicieron "para taparlo".

"En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética", reflexionó, antes de pedir al PSOE un ejercicio de "autocrítica", y que asuman "las consecuencias de lo hecho" y "den paso a una izquierda limpia y fuerte".

La dirigente morada defendió la relevancia de que el condenado sea un exministro del Gobierno en activo, advirtiendo que la organización criminal acreditada por el Supremo no hubiera sido posible "si no fuera porque el señor Ábalos era secretario de Organización del PSOE y era parte del Gobierno".

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En el partido van aún más allá del discurso público de la diputada morada, y aseguran que el presidente de Gobierno "se tiene que ir", en línea con lo que la propia Belarra expresó este mismo lunes tras conocerse la sentencia, cuando en una entrevista en Cuatro aseguró, sobre Pedro Sánchez, que "su tiempo se ha acabado".

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