Illa reconoce el "balance positivo" de Convergència y de la obra de Pujol: "Catalunya le debe mucho"

Desde que asumió la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa no solo se propuso contribuir a la rehabilitación institucional de la figura de Jordi Pujol pese a la causa judicial que pesa sobre su familia, sino también en encarnar algunos de los atributos que en su día hicieron de Convergència Democràtica de Catalunya un partido hegemónico. El principal: el catalanismo moderado e integrador y el concepto de la Catalunya 'un sol poble'. Por eso tiene un especial simbolismo político que Illa haya encabezado este lunes el acto de entrega del fondo documental de CDC al Arxiu Nacional de Catalunya junto con los expresidents Pujol y Artur Mas, además del president del Parlament, Josep Rull, todos ellos procedentes de las filas convergentes, y que lo haya hecho para reconocer el "balance positivo" del que durante más de cuatro décadas fue el principal rival político del PSC.

"Catalunya debe mucho a Convergència y sin Convergència Catalunya no sería hoy el país que es", ha sentenciado dejando claro que él nunca militó en ella porque ha tenido siempre carné socialista. Sin embargo, Illa ha defendido que es necesario este "reconocimiento" pese a admitir que lo más común es que los partidos políticos se "tiren los trastos por encima". Ha elogiado, especialmente, el rol que tuvo el proyecto convergente para garantizar la convivencia y se ha detenido especialmente en la figura de Pujol. "Aunque un partido lo hace mucha gente, hay que reconocer su labor al servicio del país y su contribución", ha afirmado en el que ha sido el primer acto público del expresident y fundador de CDC desde que el mes de abril fuera exonerado por motivos de salud de la causa judicial en la que sus hijos están ya esperando sentencia.

Pujol, de 96 años, ha tomado la palabra no solo para agradecer que el legado de su partido, con sus "éxitos y errores", quede custodiado para que forme parte de la memoria colectiva, sino también para lanzar un mensaje a los mandatarios actuales, a los que ha pedido que se opongan "con rotundidad" ante todos aquellos que proclaman que los catalanes "serán residuales". Aunque ha remarcado que él nunca fue independentista, la historia de Convergència, ha insistido, debe ayudar a ser "realistas" y no a "hacer castillos en el aire" para ser conscientes de que hay mucha trayectoria acumulada como para no ceder ante aquellos que buscan que retroceda la identidad catalana. "Lo tenemos que evitar", ha pedido. Y, de nuevo, en pleno auge de Aliança Catalana, ha recordado que para continuar "existiendo como país" es imprescindible acoger a todo aquel que vive y trabaja en Catalunya "venga de donde venga".

El acto no ha dejado de ser una oda a Convergència en la que se han obviado las sombras -como el caso Palau o la financiación irregular- para centrarse en las luces. Sí que Artur Mas ha pasado de puntillas por ello, pero para denunciar que CDC fue "objeto de deseo" por ser una "historia de éxito" político, pero también "objetivo de destrucción", en referencia al caso Pujol y las actuaciones de la llamada 'policía patriótica'. En la primera fila estaban sentados dirigentes como Xavier Trias, a quien trataron de desacreditar filtrando un informe de una falsa cuenta en Suiza, o Oriol Pujol, que ya fue condenado por al caso ITV y que está ahora a la espera de sentencia por la causa que afecta a la familia. "Cuando en una democracia el estado de derecho se pone al servicio del abuso de poder es cuestión de tiempo que el sistema acabe teniendo un estado de derecho pero sin democracia", ha dejado caer Mas.

Justo hace 10 años que Convergència desapareció como actor político y se refundó en las siglas del PDECat tras 42 años de existencia. Su marca había quedado desgastada por casos como el del Palau o el de financiación irregular, pero fue la confesión de Pujol en 2014 de que tenía dinero oculto en el extranjero el detonante de su declive definitivo, un final que fue capitaneado por Mas mientras la mayoría del espacio político viraba hacia el independentismo. Años después él mismo reconocería que la disolución de CDC fue un error, algo que ha certificado este lunes recordando que CDC ganó las 11 convocatorias electorales que se celebraron entre 1980 y 2015 y que lo hizo con una trayectoria alejada del "sectarismo, el populismo, la demagogia y el postureo".

Sin embargo, ha sido David Bonvehí, el presidente del PDECat, quien ha custodiado hasta ahora gran parte del archivo que ha sido librado y que incluso almacenó en naves de sus propios padres para poderlo conservar. 150 metros lineales de documentos gráficos y audiovisuales que dan cuenta de un proyecto que ha marcado la historia contemporánea de Catalunya y cuyo legado se ha pasado casi una década en el ostracismo al tiempo que los partidos se han disputado y repartido su electorado. De hecho, desde que asumió el liderazgo del PSC, Illa ha tratado de pescar en las aguas revueltas del espacio convergente a sabiendas de que todavía ahora hay un voto que se siente huérfano y alejado de lo que representa Junts y Carles Puigdemont.

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No en vano el presidente del Parlament, Josep Rull, ha hecho un llamamiento a recordar que los convergentes no han desapareciso de un plumazo: "CDC ya no existe, pero los convergentes sí que existimos, estamos, desde posiciones distintas. Aquella manera de ser, de entender y de servir al país continúa plenamente vigente", ha recordado.