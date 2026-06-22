El PP catalán denuncia la existencia de "un 'procés' español": "Hay ministros atacando a jueces, policias y la corona"

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha advertido este lunes de que el 'procés' independentista que vivió Catalunya en 2017 ha llegado a la Moncloa. Así lo ha afirmado durante una nueva edición del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya celebrada en el Hotel Palace, donde ha denunciado que algunos ministros del Gobierno atacan a "jueces", "policías" o a la "corona" de la misma forma, ha dicho, que hacían los independentistas "en la Catalunya del procés".

Fernández se ha expresado así después de un fin de semana intenso a nivel judicial, con el auto de apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que incluye medidas cautelares como la retirada del pasaporte o comparecencias cada dos semanas en los juzgados al apreciar riesgo de fuga. El juez Peinado, en su resolución, apuntó que Gómez podía huir con la ayuda de sus escoltas, una afirmación que indignó al Gobierno y también a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Del mismo modo, el líder del PP catalán ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de actuar "con las mismas tácticas ilegales" que las expresidentas de la Cámara catalana, Laura Borràs y Carme Forcadell, al impedir que se puedan votar unas enmiendas del PP y de Junts que piden elecciones anticipadas. "Incluso en los detalles hacen lo mismo", ha enfatizado.

De una forma similar se ha expresado la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha referido a la presidenta de la Cámara baja como "Francina-Armengol": "Estamos viviendo en el Estado lo que se vivió en 2017 en Catalunya", ha añadido, que fue candidata por la provincia de Barcelona en 2019. En su discurso, la popular también ha sido muy crítica con Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero y ha llegado a afirmar que Pedro Sánchez "no va a abandonar el poder voluntariamente".

La conferencia ha tenido lugar a tan solo cinco días de la celebración del congreso del partido que debe servir para reelegir a Fernández como el líder en Catalunya, y cerrar así las tensiones vividas en los últimos tiempos con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que viajará a Barcelona para clausurar la jornada.

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Además, la cita debe servir para actualizar la hoja de ruta política y los estatutos del partido. Ese día, Fernández también dará a conocer los 22 nombres que integrarán la ejecutiva autonómica, y que serán quienes aspiren a ocupar puestos en las listas electorales que se confeccionarán de cara a las elecciones generales de 2027 y a las catalanas de 2028. Por el momento, este lunes, ha evitado dar ninguna pista sobre qué dirigentes le acompañarán.