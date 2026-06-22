Jordi Martí, candidato de Junts en Barcelona: "Iré a Waterloo si Puigdemont me lo pide, mi lealtad con el partido es absoluta"

Jordi Martí Galbis (Barcelona, 1961) es desde este pasado domingo el candidato de Junts en Barcelona, después de haber conseguido imponerse en unas primarias que la dirección no quería celebrar, con un 40,29% de los votos. Su victoria supone un toque de atención al líder de la formación, Carles Puigdemont, que quería una cara nueva para la capital catalana.

¿Cómo valora el proceso de primarias?

El proceso ha sido impecable. La militancia ha hablado y los resultados me avalan como candidato, con una diferencia respecto a mis compañeros, suficiente como para que nadie pueda cuestionarla. A partir de ahora, todo el mundo hará un esfuerzo, yo el primero, para sumar.

Es conocido que no era el candidato de Puigdemont. ¿Ha recibido ya su felicitación? No lo hizo este domingo por la noche.

Este lunes por la mañana recibí la felicitación sincera de Puigdemont. Respeto los tiempos de cada uno, entiendo que no se actúe con automatismo. Valoro las felicitaciones del president y de otros vicepresidentes, que son sentidas y nada protocolarias.

¿Tiene previsto ir a Waterloo?

Ahora mismo no lo tengo previsto, pero si mañana Puigdemont me lo pide, iré con toda naturalidad, como he hecho siempre. Soy una persona de partido. Puigdemont y yo nos afiliamos el mismo día a Junts. Mi lealtad con el proyecto es absoluta. Estoy a disposición.

Hay quien se ha tomado estas primarias como un precongreso o incluso como un plebiscito entre el ala más convergente del partido y Puigdemont.

Nunca me planteé dar el paso como un desafío o una confrontación con nadie. Es una decisión tomada estrictamente en el ámbito municipal. Lo digo así de radical: es absolutamente falso. Si tiene que haber un congreso, ya nos lo dirán quienes tengan que convocarlo. No tengo ningún interés ni ninguna voluntad de interferir en dinámicas que no corresponden estrictamente al ámbito municipal.

Si tiene que haber un congreso, ya nos lo dirán quienes tengan que convocarlo. No tengo ningún interés ni ninguna voluntad de interferir

¿Tiene previsto hacer alguna oferta al resto de aspirantes en las primarias?

Me pondré en contacto con ellos por separado. Quiero saber de forma sincera y privada cómo han visto las cosas y conocer cuál es su voluntad a partir de ahora. Desconozco si quieren seguir trabajando en el ámbito municipal. Y también hablaré con los compañeros del grupo municipal. Tendremos que hablar con todo el mundo para hacer la mejor lista, el mejor proyecto y la mejor estrategia.

¿Hablará también con Josep Rius? ¿Le ofrecerá un puesto en su lista?

Evidentemente hablaré con él. Primero tengo que saber qué quiere hacer él.

¿Tiene claro quién quiere que sea su número dos?

Tendrá que ser una mujer, por ley, y porque tenemos mujeres excepcionales en el equipo. Aún no me he planteado el perfil concreto.

Retrato de Jordi Martí, candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, realizado durante una entrevista en el Ayuntamiento de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

El reto que tiene por delante es mayúsculo. Xavier Trias ganó en 2023, pero las encuestas no sonríen a Junts.

Siempre las tomo con cautela, somos especialistas en encuestas que nos dan malos resultados y en ganar elecciones. Hace tres años fue así. Afrontamos esta etapa con realismo, pero también con valentía y confianza. Si hacemos bien las cosas, podemos obtener un gran resultado. La partida está por jugar.

Si soy alcalde asumié la máxima responsabilidad política de la Guàrdia Urbana, para enviar señales inequívocas de que se ha acabado el cachondeo. También bajaré un 10% el IBI

¿Cuáles serían sus primeras tres decisiones si fuera alcalde?

La primera, asumir la máxima responsabilidad política de la Guàrdia Urbana. No resuelve el problema por sí solo, pero ponerte al frente y priorizarlo envía señales inequívocas de que se ha acabado el cachondeo. La segunda sería bajar los impuestos: un 10% el IBI y bonificaciones fiscales a los comercios que sufren obras de larga duración. Es asumible para las finanzas municipales: tenemos superávit. No iría en detrimento del gasto social ni de las inversiones. Tenemos que gastar mejor.

¿En qué no gasta bien el Ayuntamiento?

Se quema mucho dinero. El gasto en publicidad y propaganda es desmesurado. Podemos ahorrar gastando mejor, sin tocar nada esencial. Hay muchas protestas y huelgas de colectivos de funcionarios municipales. Tenemos mucha gente maltratada en la casa, a la que el señor Collboni da la espalda.

Ha hablado de seguridad, de fiscalidad... ¿Cuál es la tercera?

La vivienda es el primer problema. Tenemos que hacer un cambio radical, porque es un desastre: cada vez hay menos oferta de alquiler y se construye menos. La reserva del 30% es un freno que llevamos ocho años sin resolver. Si soy alcalde, convocaré a todo el sector profesional de la vivienda en Barcelona: promotores, constructores, administraciones públicas... Hay que hacer un nuevo pacto para facilitar el alquiler de vivienda. Y también hay que pactar con la Generalitat y el Estado una rebaja impositiva en la compra. Hay que hacer muchas cosas y totalmente diferente a las de ahora. Estamos al borde del colapso.

Las densificaciones van en contra de la calidad de vida de las ciudades y Barcelona ya es una de las ciudades más densificadas del mundo y de Europa. No lo incentivaremos

Illa propuso aumentar la densidad.

Las densificaciones van en contra de la calidad de vida de las ciudades. Barcelona ya es una de las ciudades más densificadas del mundo y de Europa. No sé en qué piensa Illa cuando dice esto. No lo incentivaremos

Y en urbanismo, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué hay que hacer con las 'superilles' u obras como Consell de Cent?

Pasar página. Se han hecho las cosas muy mal. Hay que abandonar inventos, por mucho que luzca Consell de Cent, y que pueda llegar a ser estéticamente atractiva. Son ilegales. La calle Consell de Cent, Girona, Borrell, Via Laietana… hay varias sentencias que dicen que son ilegales, y hay que ejecutarlas. La alternativa es ir a interiores de manzana, convertirlos en espacios verdes.

Retrato de Jordi Martí, candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, realizado durante una entrevista en el Ayuntamiento de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

¿Y con el catalán?

Los gobiernos no se pueden poner de perfil. Una comisionada y nada es lo mismo. Tenemos leyes y hay que cumplirlas, el problema es que no hay inspección. Además, el alcalde y los concejales tienen que hablar en catalán siempre, en todo momento y en todos los sitios. No lo hacen.

Este es su programa como alcalde. Si no gana, pero es decisivo, ¿cuáles serán las líneas rojas?

Un pacto es el fruto de una negociación. Lo que nunca haremos es pactar por pactar. El pacto por el sillón es la especialidad de Collboni, no lo haremos.

Estamos bierto al diálogo y al pacto, siempre que sean pactos por la ciudad, no por el sillón. No cerramos la puerta a casi ninguna posibilidad

Durante este mandato han llegado a algunos pactos con el PSC, ¿podríamos llegar a verles dentro de un gobierno con los socialistas?

Ahora mismo no veo ningún gobierno, ni este ni ningún otro. La fragmentación que se avecina es una incógnita. No quiero hacer hipótesis, nos reafirmamos como grupo abierto al diálogo y al pacto, siempre que sean pactos por la ciudad.

Pero no cierra la puerta...

No cerramos la puerta a casi ninguna posibilidad.

¿Cuál será su relación con Aliança?

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Prefiero que Aliança no entre en el Ayuntamiento, no nos gusta. Pero depende de los electores. Si entran, tendremos que ver qué hacen y qué dicen. Los cordones no funcionan. No copiaremos sistemas que no funcionan.