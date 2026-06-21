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Reacciones a las medidas cautelares del juez Peinado contra Begoña Gómez: última hora de los problemas judiciales del PSOE, Zapatero y Sánchez

El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió

La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid.

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

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Mariano Alonso Freire

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Precisamente, el juez rechazó el miércoles la imposición de medidas cautelares contra Zapatero, tal y como habían solicitado la Fiscalía y las acusaciones populares. Durante su declaración, el expresidente insistió en los argumentos exculpatorios que ya expuso en el Senado, negando haber influido en la concesión de los 53 millones de euros del rescate de Air Europa y rechazando cualquier relación con la mayor parte de los investigados en la causa.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

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