Jordi Martí, el eterno 'número dos' de Trias que ganó el pulso a Puigdemont para liderar Junts en Barcelona

Jordi Martí Galbis (Barcelona, 1961) lleva más de 15 años moviéndose por los pasillos del Ayuntamiento de la capital catalana, y especialmente por el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde nació y ha vivido buena parte de su vida. Una experiencia que la militancia ha premiado en las primarias celebradas este fin de semana, y que Martí ha ganado con un 40% de los votos. Sin embargo, su carrera política empezó al otro lado de la plaza de Sant Jaume, y ha estado siempre estrechamente ligada a Xavier Trias.

Martí comenzó a militar en Convergència en 1979, nada más alcanzar la mayoría de edad, motivado por el contexto político de la Transición y la recuperación de la Generalitat después de la dictadura. Se licenció en Derecho en la Universitat de Barcelona y poco después empezó a trabajar para Jordi Pujol en la Generalitat. En 1988 ya era técnico del gabinete del entonces conseller de Salut, Trias, a quien acompañó durante dos legislaturas más. A partir de 1992 lo hizo además como jefe de gabinete, con una primera etapa en Salut y otra en Presidència. En 2000 también siguió los pasos de Trias hasta Madrid, donde estuvo cuatro años como diputado en el Congreso. Y, tras una breve pausa de seis años en la empresa privada y tres más en el Consell Comarcal del Barcelonès, volvió a su lado. Fue en 2011, cuando su mentor consiguió hacerse con la alcaldía de Barcelona.

Este currículum explica por qué el exalcalde quiso designarlo como sustituto cuando se jubiló definitivamente, tras no conseguir volver a levantar la vara de alcalde en 2023. Y también explica por qué en la formación hay quien lo llama "el eterno número dos". La relación personal entre Martí y Trias es tan estrecha que el exalcalde se quedó un año más de lo esperado en el consistorio cuando ya había tomado la decisión de abandonarlo. "Si no salgo elegido como alcalde... que 'us bombin a tots' (que os den a todos)", exclamó en el pleno municipal el día que debía ser investido, por haber ganado las elecciones, aunque un pacto 'in extremis' coronó a Jaume Collboni. Antes de irse, Trias quería dejar dos temas atados, y los dos pasaban por Martí.

El 7 de octubre de 2023 era una de esas fechas marcadas en rojo en la vida personal del ya candidato de Junts a la alcaldía. Era el día de su boda y Martí había pedido a Trias que fuera él quien oficiara la ceremonia en el Saló de Cent del consistorio. Susana, su actual mujer, es inspectora jefe de los Mossos en la comisaría del distrito de Gràcia y, aunque ahora su trabajo es de oficina, fue la primera mujer en formar parte de la Brimo.

Jordi Martí y Josep Rius, en el Ayuntamiento / JORDI COTRINA / EPC

Pero, pasado el enlace entre Martí y Susana, Trias tampoco renunció al acta de concejal. Antes quiso cerrar su sucesión: Martí como 'número uno' y Neus Munté, como 'número dos'. Tardó un año en dejarlo atado, ya que no era la opción que quería Carles Puigdemont, que había situado en la lista de 2023 a uno de sus hombres de confianza, Josep Rius. El día del adiós definitivo de Trias fue también el día en que empezó un pulso que se ha mantenido hasta ahora, dos años después, con la victoria de Martí contra la voluntad de la dirección.

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El alcaldable posconvergente tiene dos hijas que bordean la trentena, Laura y Sílvia, y es un amante declarado de los animales, especialmente de los perros. Tuvo un 'westie' que se llamaba Jan y ahora comparte tiempo con Gala, un bichón maltés de su esposa. Es más de mar que de montaña, le gusta veranear en la Costa Brava y en el Delta de l'Ebre, y es amante del fútbol. Si tuviéramos que hacer un símil con su deporte favorito, se podría decir que Martí ha logrado pasar la fase eliminatoria y ganar a un rival no menor: Puigdemont y su entorno. No obstante, aún le queda la final: las urnas.