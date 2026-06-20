El PSPV cree que Feijóo vuelve "ningunear" a Llorca al no proclamarlo como candidato: "En Génova no se fían de él"

"Feijóo no ha querido respaldar a Juan Francisco Pérez Llorca". Así se pronuncia el síndic del PSPV-PSOE en las Corts, José Muñoz, después de que el líder del PP no haya resuelto la incógnita sobre el liderato de los populares de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027. El gallego mantiene la interinidad del de Finestrat, como presidente de la gestora del PP, aunque ha pedido unidad de partido en su intervención en el almuerzo del PP provincial en Sueca. De hecho, Muñoz considera que Feijóo ha vuelto a "ningunear" al president valenciano. "Feijóo ha venido a Valencia y ha hablado de todo, pero ha evitado decir lo más importante para el Partido Popular valenciano: si Pérez Llorca es su apuesta para liderar la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones", ha afirmado.

En un comunicado, Muñoz ha destacado que "Feijóo y el PP sí que han encontrado tiempo en estos días para ratificar a otros dirigentes del Partido Popular, como a --Luis-- Barcala en Alicante, o para elogiar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o incluso al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, pero no ha dedicado ni una sola palabra de apoyo explícito al actual presidente de la Generalitat". Cabe destacar que Catalá no ha acudido al acto.

"Ese silencio es muy significativo -, ha proseguido-. Cuando un líder nacional confía en su candidato lo dice claramente. Hoy Feijóo ha tenido la oportunidad de hacerlo y ha preferido callar", ha añadido. Para el síndic socialista, "Feijóo deja a Pérez Llorca en una posición de enorme debilidad política, evidenciando que ni siquiera la dirección nacional del Partido Popular parece darle el respaldo que necesita". "Los valencianos -, ha subrayado- tienen derecho a saber si Pérez Llorca es realmente la apuesta de Feijóo o si el Partido Popular sigue sin tener claro quién debe encabezar su proyecto en la Comunitat Valenciana".

Arcadi y Bernabé

No ha sido el único socialista en reaccionar a la intervención de Feijóo en la Ribera. También lo ha hecho el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha recordado que el PP ha rechazado el pacto por la financiación autonómica, que supondría un importe adicional de 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas. En su discurso, el líder del PP ha prometido una reforma de la financiación para "reponer lo que se debe a la Comunitat Valenciana". Además, ha criticado la negativa de Llorva a recibir 3.669 millones de euros cuando él pedía 1.700 millones. "Sed de una oposición que dialogue y tenga propuestas alternativas", ha concluido en sus redes sociales.

Críticas también de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé por la referencia de Feijóo a la dana y al supuesto abandono por parte del Gobierno Central; según el gallego, su "mayor disgusto". La socialista y candidata al Ayuntamiento de València le ha reprochado que su "mayor disgusto es que no lideró la comunicación". Y ha sido tajante: No se puede despreciar más a las víctimas, ellas no entran en su disgusto".

De vuelta a Muñoz también ha denunciado "otro silencio muy revelador: el de Carlos Mazón". "Ni Feijóo ni Mompó ni Pérez Llorca han querido mencionar a quien sigue siendo militante del Partido Popular, quien sigue ocupando un escaño en las Corts y quien era el máximo responsable político de la Generalitat durante la dana". "Pretenden hacer desaparecer a Mazón de la escena política como si su gestión no hubiera existido, pero los valencianos y valencianas no olvidan. Las víctimas de la dana siguen reclamando verdad, justicia y reparación", ha afirmado.

Además, el síndic socialista ha criticado que Feijóo "haya venido a hablar de decencia mientras el Partido Popular en la Comunitat Valenciana está marcado por la gestión de la dana y por el deterioro de los servicios públicos". "Hablar de gobierno decente desde Valencia después de lo ocurrido durante la dana y mientras se degradan servicios esenciales como la sanidad y la educación pública, que hoy ha vuelto a manifestarse ante el acto del PP en Sueca, es un ejercicio de cinismo político", ha concluido.

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José Muñoz ha asegurado que la visita de Feijóo "demuestra que el Partido Popular no tiene un proyecto claro para la Comunitat Valenciana y que ni siquiera su líder nacional es capaz de dar un respaldo firme a quien hoy ocupa la Presidencia de la Generalitat".